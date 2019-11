Nach Unfall: Stadtbahn in Rethen fährt wieder

Rethen

Auf Höhe des neuen Rethener Feuerhauses ist am Freitagnachmittag ein Schienenschleiffahrzeug mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, versuchte eine 22-jährige Autofahrerin gegen 14.10 Uhr, mit ihrem Pkw von einer Hofeinfahrt aus die Schienen und die Hildesheimer Straße zu überqueren. Dabei übersah sie eine Stadtbahn, die aus Richtung Gleidingen kam.

Nach der Kollision ruhte der Stadtbahnverkehr in dem Bereich zeitweise, so dass die Züge aus Hannover kommend nur bis Rethen sowie zwischen Sarstedt und der Gleidinger Haltestelle Am Leinkamp verkehrten. Gegen 15.20 Uhr meldete die Üstra dann wieder freie Fahrt.

Keine Verletzten

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Schaden an dem Schleiffahrzeug wurde auf 3000 Euro, der an dem Auto auf 1500 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

