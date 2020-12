Laatzen-Mitte

Eine Autofahrerin hat ihren Wagen am Montagabend auf die Schienen der Stadtbahnlinie 1 in Laatzen-Mitte gelenkt. Dort blockierte sie für etwa eine halbe Stunde den Stadtbahnverkehr.

Wie Feuerwehrsprecher Gerald Senft mitteilte, wollte die Laatzenerin gegen 20.20 Uhr von der Würzburger Straße in Richtung Norden auf die Erich-Panitz-Straße abbiegen. Weil sie die Fahrbahn aber offenbar nicht mehr erkennen konnte, geriet sie mit ihrem Ford stattdessen auf die Gleise. Dabei wurden die beiden Vorderreifen stark beschädigt.

„Mit der Seilwinde des Rüstwagens zogen die Helfer der Laatzener Ortsfeuerwehr den Wagen rückwärts aus dem Schotter“, berichtet Senft. „Von der gegenüberliegenden Fahrbahn leuchteten die Helfer die Unfallstelle großflächig aus.“ Ähnlich wie erst am Donnerstag, als es an der Ampelkreuzung einen Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen gegeben hatte, musste die Erich-Panitz-Straße in Richtung Hannover gesperrt werden.

An den Gleisen selbst entstand kein Schaden. Gegen 20.45 Uhr hatten die Helfer den Ford geborgen und auf dem nahen Fußweg abgestellt, von wo er abgeschleppt werden konnte. Die Fahrerin blieb unverletzt und auch sonst kam niemand zu Schaden. Gegen 20.50 Uhr passierte die erste Stadtbahn Richtung Hannover wieder die Unfallstelle. Wenige Minuten später rückte auch die Feuerwehr wieder ein.

Von Astrid Köhler