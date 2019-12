Schwerer Unfall in Laatzen-Grasdorf: Ein 31-jähriger Polofahrer hat am Mittwochabend auf einer Kreuzung einen 53-jährigen Motorradfahrer übersehen. Dieser stürzte und kam schließlich schwer verletzt in eine Klinik. Die Hildesheimer Straße blieb bis etwa 20 Uhr teilweise gesperrt.

Beim Linksabbiegen von der Hildesheimer Straße in den Langen Brink in Grasdorf hat ein Autofahrer am Mittwochabend einen Motorradfahrer übersehen. Der 53-Jährige stürzte und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Quelle: Gerald Senft