Alt-Laatzen

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag auf der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen schwer verletzt worden. Aus bisher noch ungeklärter Ursache waren dort gegen 11 Uhr in Höhe des Abzweigs zur Straße Auf der Dehne zwei Fahrzeuge zusammengeprallt.

Nach ersten Informationen sollen an dem Unfall ein Chevrolet und ein Volkswagen beteiligt gewesen sein. Während eines der Fahrzeuge Richtung Laatzen fuhr, war das andere in der Gegenrichtung unterwegs. In Höhe des alten Siemens-Geländes wollte dessen Fahrer offenbar nach links in die Straße Auf der Dehne abbiegen – und prallte gegen den in südliche Richtung fahrenden Wagen.

Die Wucht des Aufpralls war so gewaltig, dass beide Autos im vorderen Bereich stark beschädigt wurden. Ein Fahrzeug wurde gegen ein Straßenschild geschleudert, das daraufhin umknickte. Der zweite Wagen kam auf einer Grünfläche zum Stehen.

Die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich um die Fahrer. Mindestens einer soll ersten Angaben zufolge schwer verletzt und in eine Klinik gebracht worden sein. Die Laatzener Feuerwehr rückte ebenfalls aus, um die Batterien der beiden demolierten Autos abzuklemmen. Außerdem band sie ausgelaufene Betriebsstoffe mit einem speziellen Streumittel ab. Die Hildesheimer Straße war während der Aufräumarbeiten teilweise gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei war ebenfalls vor Ort und begann mit seinen Ermittlungen. Details zum Unfallhergang, den Beteiligten und möglichen weiteren Verletzten lagen bis zum Mittag noch nicht vor.

Von Astrid Köhler