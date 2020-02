Rethen

Die Polizei sucht dringend Zeugen eines Raubüberfalls: Drei bislang unbekannte Männer haben am Sonntagabend im Rethener Park einen 42-jährigen Laatzener festgehalten, zu Boden gedrückt und ihm dann sein Geld geraubt. Laut Polizei war der 42-Jährige nach eigenen Angaben kurz vor 21 Uhr durch den Park, der an der Hildesheimer Straße liegt, gegangen. Anschließend habe ihm etwa in der Mitte der Anlage ein Unbekannter festgehalten und unmittelbar danach mit zwei herbeigeeilten Komplizen zu Boden gedrückt. Die Täter raubten dem Mann schließlich sein Geld und flüchteten in Richtung Bahnhof Rethen. Das Opfer blieb bei dem Überfall unverletzt und verständigte die Polizei. Eine umgehende Fahndung mit mehreren Streifenwagen war jedoch erfolglos.

Polizei fragt nach verdächtigen Beobachtungen

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Raubes und bittet um Hinweise zu den Tätern: Einer der Räuber ist etwa 1,85 Meter groß und muskulös. Seine beiden Komplizen sind etwas kleiner und schlank. Vermutlich trugen alle Männer dunkle Kleidung und hatten jeweils Mützen tief in das Gesicht gezogen. Die Polizei hofft auf Informationen über verdächtige Beobachtungen am Sonntagabend im Umfeld des Rethener Parks. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (0511) 1093620 entgegen.

Von Ingo Rodriguez