Seit der vergangenen Woche setzt die Üstra einen zusätzlichen Schulbus auf der Linie 341 zwischen Pattensen und Laatzen ein, um das Gedränge während der morgendlichen Stoßzeit zu reduzieren. Die Region reagiert damit auf einen Brief der Schulelternräte von Erich-Kästner-Gymnasium, Erich-Kästner-Oberschule und Albert-Einstein-Schule. Die Eltern warnen vor der Infektionsgefahr angesichts der Corona-Pandemie.

Der Zusatzbus am Morgen reicht den Elternvertretern allerdings nicht aus. In einem weiteren Brief fordern sie Nachbesserungen ein. „Die Hinfahrt auf der Linie 341 ist zwar jetzt deutlich entspannter, allerdings gibt es auf dem Weg zurück nach Hause eine identische Herausforderung“, schreiben die Schulelternräte. „Auch der 390er-Bus, der aus Sehnde über Ingeln-Oesselse fährt, wird uns von Eltern immer wieder als überfüllt beschrieben“, heißt es weiter. Dies betreffe insbesondere die Busse, die während der Stoßzeit vor 8 Uhr nur bis Gleidingen fahren. „Die Schüler müssen in Gleidingen die Stadtbahnlinie 1 umsteigen, die zu diesem Zeitpunkt schon mehr als voll ist. Wohl wissend, dass die Ressourcen der Üstra endlich sind, wäre eine zusätzliche Bahn ebenfalls mehr als hilfreich.“

Eltern fordern, externe Busunternehmen zu beauftragten

Auf Unverständnis stößt die Ablehnung der Region, externe Busunternehmen zur Entlastung zu beauftragen – zumal das Land zu diesem Zweck 30 Millionen Euro bereitstellt. „Die formellen Hindernisse, die es ohne Frage gibt, kann die Politik in dieser besonderen Situation sicher problemlos aus dem Weg räumen“, schreiben die Elternvertreter. Die Region hatte angeregt, stattdessen die Schulanfangszeiten zu entzerren. Dies sei an Laatzens Schulen allerdings nicht möglich, argumentieren die Eltern. „Das haben uns die betroffenen Schulleitungen noch einmal sehr deutlich geschildert und gegenüber dem Schulträger ausführlich begründet.“

Die Albert-Einstein-Schule und das Erich-Kästner-Gymnasium verweisen auf gemeinsame Oberstufenkurse – laut Elternvertretern gibt es davon insgesamt 30. Da Lehrer zudem sowohl in der Mittel- als auch an der Oberstufe arbeiteten, seien verschobene Anfangszeiten ebenfalls nicht möglich, bestätigen beide Schulleitungen.

Die Erich-Kästner-Oberschule hingegen könnte ihren Start morgens gegenüber dem Gymnasium verschieben. Aus Sicht der Schulleitung wäre der Organisationsaufwand groß, der Effekt hingegen gering. „Unsere Kinder kommen größtenteils aus den nahe gelegenen Stadtteilen, vor allem Laatzen-Mitte“, sagt Oberschulleiter Sven Hinzpeter. Auch sei die Oberschule mit 400 Schülern deutlich kleiner als AES mit 1600 und EKG mit 850 Schülern.

