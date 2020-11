Geschwindigkeitsmessung - Tempo 100 in der Tempo-30-Zone: Hier wird in Laatzen am häufigsten gerast

Mit 136 km/h durch Rethen, mit fast 100 durch die Tempo-30-Zone: An einigen Orten im Stadtgebiet drücken Autofahrer weit über die Grenzen des Erlaubten aufs Pedal. Jetzt hat die Stadt mehrmonatige Tempomessungen ausgewertet.