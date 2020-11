In keiner Regionskommune haben angehende Grundschüler häufiger Sprachdefizite als in Laatzen. An den Kitas liegt das nicht, wie eine Langzeitstudie ermittelt hat: Die Kinder in den Laatzener Einrichtungen holen besonders gut auf – auch wegen der speziellen Sprachförderung. Vor allem profitieren davon Kinder, die mehrsprachig aufwachsen.