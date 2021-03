Gleidingen

Es war ein Abschied mit Ankündigung: Thorsten Weinrich hat seine zwölfjährige Amtszeit als Gleidinger Ortsbrandmeister regulär beendet. Bürgermeister Jürgen Köhne überreichte Weinrich, der sich seit 1987 in der Feuerwehr engagiert, am Freitag seine Entlassungsurkunde und dankte ihm für seine Arbeit. „Mir ist bewusst, dass diese Aufgabe viel Zeit beansprucht hat und eine Menge Verpflichtungen mit sich brachte“, sagte Köhne – und stellte eine weitere Ehrung in Aussicht: Demnächst soll Weinrich auch die Ehrennadel der Stadt Laatzen in Gold erhalten. „Dies wird nicht jetzt, sondern in einem würdigen Rahmen geschehen, sobald Corona es zulässt“, kündigte der Bürgermeister an.

Nachfolger ist Steffen Dreblow, der das Amt zunächst kommissarisch bekleidet, da er im Mai noch einen notwendigen Lehrgang absolvieren muss. Gleichwohl erhielt Dreblow bereits seine Ernennungsurkunde. Der 33-Jährige ist seit 2016 Mitglied der Ortsfeuerwehr und seit Januar 2018 Jugendfeuerwehrwart. Stadtbrandmeister Sebastian Osterwald wünschte Dreblow, dass er „eigene Ideen entwickeln und umsetzen kann“.

Lesen Sie auch: Feuerwehr Gleidingen: Dreblow soll Ortsbrandmeister werden

In seinem Amt bestätigt wurde André Oestreich als stellvertretender Ortsbrandmeister. Er bekleidet die Position bereits seit 2009 und beginnt nun seine dritte Amtszeit. Weinrich stand zwölf Jahre lang an der Spitze der Gleidinger Feuerwehr. Zuvor war er bereits sieben Jahre lang als stellvertretender Ortsbrandmeister aktiv.

Von Johannes Dorndorf