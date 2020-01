In einem Projekt mit der Leibniz-Universität können Schüler der Laatzener Albert-Einstein-Schule jetzt erstmals mit einem 3D-Drucker arbeiten. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Botanik stellen die Jungen und Mädchen in einer AG originalgetreue Modelle der Blüten des Gewöhnlichen Reiherschnabels her.