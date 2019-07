Laatzen

Genau 70.730 Kilometer haben 254 Fahrradfahrer beim diesjährigen Wettbewerb Stadtradeln für Laatzen zurückgelegt. Bei den Regionskommunen mit den meisten gemeldeten Radkilometern kommt Laatzen damit auf Platz fünf – hinter der Landeshauptstadt Hannover (590.592), Garbsen (320.826), Hemmingen (106.123) und Wennigsen (81.511). Umgerechnet auf die Einwohnerzahl reichte es mit 1,71 Kilometern zwar nur für Platz neun, gleichwohl freut sich die Stadt über die weitere Steigerung der Teilnehmer- und Kilometerzahl gegenüber den Vorjahren. Bei der Ehrung der Siegerteams und Einzelfahrer stach dieses Mal eine Schülerin besonders hervor.

Die 17-jährige Dana Löhlein hatte in dem dreiwöchigen Wettbewerbszeitraum bemerkenswerte 1120 Kilometer zurückgelegt und den dritten Patz in der Einzelwertung erreicht. Sie fahre seit der Grundschulzeit viel Fahrrad, wie auch ihre Familie, und sei an mehrstündige Touren mit Rennrad und Mountainbikes gewöhnt, so die Rethenerin. Ihre 14-jährige Schwester Maja steuerte weitere 700 Kilometer für das Team Erich-Kästner-Gymnasium bei. Am Ende kam erreichte die 16-köpfige Schülergruppe Platz sieben von 14 Teams in Laatzen.

Dirk Plischke erneut fleißigster Stadtradler in Laatzen

Das mit 1504 Kilometern beste Einzelergebnis erstrampelte sich Dirk Plischke, der bereits 2016 auf dem Siegertreppchen gestanden hatte. Er trat für die Radelnde Ökumene an, die mit der größten Teilnehmerzahl von 49 und insgesamt 13.855 Kilometern Gesamtsieger wurde. Auf Platz zwei folgte in der Einzelwertung Stefan Wilke (1137 Kilometer) vom Offenen Team Laatzen und bei den Teams der Stahlradverein Laatzen, für das 30 Radler 13.579 Kilometern meldeten. Dritter bei den Gruppen wurde das Offene Team Laatzen mit 11.720 Kilometern.

„Ich bedanke mich bei allen Aktiven für dieses deutliche Zeichen für den Klimaschutz“, sagte Bürgermeister Jürgen Köhne jüngst bei der Übergabe verschiedener Sachpreise an die Gewinner. Die Stadt habe bereits damit begonnen, bessere Bedingungen für den Radverkehr zu schaffen und werde diesen Kurs in den kommenden Jahren konsequent fortsetzen.

Weitere Platzierungen

Auf den Plätzen vier bis sieben folgten in der Einzelwertung Heike Zwirner-Sott (Stahlrad Laatzen, 1082 Kilometer), Heiner Hoffmann (GIG-Radsparte, 902), Achim Genz ( ADFC, 875) und Annette Chlebusch (Stadt Laatzen, 760).

Bei den Teams folgten auf den Plätzen vier bis zehn die Stadt Laatzen (6204 Kilometer), die GIG-Radsparte (6024), der ADFC (5915), das EKG (4422), die Laatzen Gospel Singers (2565), die Gruppe Radeln bis zur Rente (2243) und die SpVG Laatzen (1858).

Von Astrid Köhler