Wegen eines Unfalls fuhren am Vormittag keinen Stadtbahnen in Laatzen-Grasdorf. Um 10.42 Uhr kollidierte ein Autofahrer nahe dem Abzweig Würzburger Straße mit einer Bahn der Linie 2. Der Mann kam verletzt in eine Klinik. Seit 11.35 Uhr ist die Strecke wieder frei.