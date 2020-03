Kinder der Pestalozzistraße entern die neuen Spieltürme

Laatzen-Mitte

Wochenlang haben sie darauf gewartet, am Mittwoch durften die Schüler dann endlich die bis dahin abgesperrte Spielfläche auf dem Schulhof der Grundschule Pestalozzistraße betreten und das neue Klettergerüst in Beschlag nehmen. Vor einem Monat wurde dieses auf dem Gelände aufgebaut . Als um 8.45 Uhr die Schüler in freudiger Erwartung aus dem Gebäude in Richtung der Spielfläche stürmten und schließlich ganz brav eine lange Reihe bildeten, postierten sich Schulleiter Axel Paulig und Magdalena Pietschmann vom städtischen Team Grünflächen mit Scheren in der Hand auf der abgesperrten Fläche.

Bevor sie endlich symbolisch das Flatterband durchtrennten, verschaffte sich Paulig noch einmal per Megafon Gehör. Sie wies die Schüler darauf hin, dass die sturzdämpfenden Holzschnitzel auf dem Boden dort bleiben sollen, wo sie sind. Eine Ansage wurde mit besonderem Jubel quittiert: „Ihr dürft nachher mit Euren Klassen während des Unterrichts noch einmal für jeweils eine halbe Stunde das Spielgerät ausprobieren.“

Die Stadt Laatzen investiert 38.000 Euro in eine neue Spielanlage auf dem Schulhof der Grundschule Pestalozzistraße. Außerhalb der Schulzeit ist der Bereich für alle Kinder zugänglich.

38.000 Euro hat die Stadt Laatzen in die drei neuen, überdachten Spieltürme mit Rutsche und Klettermöglichkeiten investiert. Für die Gestaltung hatte die Schulleitung ihre Wünsche eingebracht. Davon haben alle Kinder in Laatzen etwas: Der Schulhof kann nach der Schulzeit und am Wochenende als regulärer Spielplatz von allen genutzt werden.

Magdalena Pietschmann vom Team Grünflächen und Schulleiter Axel Paulig eröffnen das neue Spielgerät auf dem Schulhof der Grundschule Pestalozzistraße. Quelle: Daniel Junker

Fundamente mussten noch aushärten

Eigentlich sollte das Klettergerät bereits im vergangenen Jahr stehen. „Es konnte aber erst jetzt ausgeliefert werden“, sagt Pietschmann, die für das Team Grünflächen die Spielplatzpflege koordiniert. Der Aufbau begann Anfang Februar und hat eine Woche gedauert. „Die Pflastersteine mussten rausgenommen und die Fläche entsiegelt werden“, sagt Pietschmann. Danach wurde der Bereich ausgekoffert, im Anschluss wurden die Geräte und der Fallschutz installiert. Genutzt werden durfte das Spielgerät trotzdem erst jetzt. „Die Fundamente mussten vier Wochen lang aushärten.“

Ursprünglich sollte das Spielgerät 20.000 Euro kosten und auf der Rasenfläche auf der anderen Seite des Schulhofes installiert werden. „Es läuft aber gerade eine Wirtschaftlichkeitsstudie, mit der überprüft wird, ob das Schulgebäude und die Sporthalle saniert oder sogar neu gebaut werden müssen“, sagt Paulig. Der Grundwasserspiegel steigt mitunter so hoch, dass die teils undichte Bodenplatte des Hauptgebäudes im Wasser liegt. Bei der Sporthalle geht die Stadt wegen der maroden Bausubstanz schon jetzt von einem Neubau aus. Dieser könne dann direkt an das Schulgebäude angesetzt werden – und zwar auf der Fläche, die eigentlich für das neue Spielgerät vorgesehen war. Die Planer hätten sich deshalb gegen diesen Bereich entschieden. Da die neue Fläche erst entsiegelt und ausgekoffert werden musste, seien die Kosten gestiegen.

