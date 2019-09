Laatzen

Was wird künftig in der Leinemasch erlaubt, was verboten sein? Der neue Entwurf für das Naturschutzgebiet ( NSG) Leineaue zwischen Hannover und Ruthe hatte zuletzt erhebliche Proteste vom Boots-Clubs Laatzen ausgelöst. Auch die Stadt Laatzen dringt jetzt auf Änderungen des Entwurfs. Damit soll sicherges...