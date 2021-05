Grasdorf

Feuchtigkeit und Temperaturunterschiede setzen allen Freizeitwegen irgendwann zu. Auch Spaziergänger und Radfahrer tragen zur Abnutzung bei. Der Zustand des Plinkengangs am südlichen Rand der Grasdorfer Bebauung hat sich nach Auskunft der Stadt im Laufe der Jahre so verschlechtert, dass er saniert werden muss. Von Dienstag, 25. Mai, an wird er für knapp zwei Monate gesperrt.

Die obere Schicht des Weges wird abgetragen und eine neue wassergebundene Decke aufgebracht. Der Abschnitt von der Bebauung an der Leinstraße bis zum Einmündungsbereich Deichweg werde während der Bauarbeiten gesperrt sein, teilte Stadtsprecherin Anke Weisbrich mit. „Auch der Zugang über den Kiebizweg wird nicht möglich sein.“ Doch in dem 600 Meter langen Abschnitt ist nicht alles gesperrt.

Der Plinkengang verbindet den Grasdorfer Ortskern im Bereich Am Südtor mit dem südlich gelegenen Wohngebiet Auf der Lieth. Quelle: Daniel Junker

Der Kinderspielplatz am Plinkengang mit Tischtennisplatte Schaukeln und Klettergerüsten soll laut Stadt durchgehend erreichbar sein. Für die Wegeunterhaltung sind Kosten von 28.000 Euro veranschlagt.

Zeitgleich zu dieser Maßnahme lässt die Stadt Laatzen auch noch einen Weg in Laatzen-Mitte herrichten. Gleichfalls ab Dienstag, 25. Mai, ist der westliche Verbindungsweg der Erich-Panitz-Straße zum Expoweg für zwei Monate gesperrt. Dieser wird barrierefrei hergerichtet.

Die Fertigstellung und Freigabe des Plinkenganges in Grasdorf ist nach derzeitigem Stand für den 18. Juli geplant.

Von Astrid Köhler