Wegen Gleisarbeiten in Hannover-Wülfel ruht am Sonntag, 7. November, ab 21 Uhr bis Betriebsschluss der Stadtbahnverkehr in Laatzen. Entlang der Strecke der Linien 1 und 2 fahren alternativ Busse.

Die Sperrpause am Sonntagabend betrifft die Linien 1 und 2 in Laatzen. Im Bereich der Haltestelle Laatzen, an der Kreuzung Erich-Panitz- und Wülferoder Straße, fahren die Busse des Schienenersatzverkehrs teils mehrere Haltestellen an. Quelle: privat