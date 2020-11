Laatzen

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr aus. Bei Einsätzen werden derzeit zum Beispiel möglichst nur geschlossene Dienstgruppen alarmiert. „Einsatzgruppen hatten wir schon immer“, sagt Stadtbrandmeister Sebastian Osterwald. „Wir achten jetzt aber noch intensiver darauf, sie auf mehrere Schichten zu verteilen. Die Dienstgruppen bilden jeweils eine Kohorte und werden entsprechend alarmiert.“

Bei größeren Einsätzen würden aber nach wie vor sämtliche Helfer der Orts- oder Stadtfeuerwehr gerufen. Da aufgrund der ehrenamtlichen Struktur nicht immer alle Freiwilligen verfügbar sind, sei dies gar nicht anders möglich. „Es lässt sich dann eventuell nicht vermeiden, dass wir die Kohorten durchbrechen“, sagt der Stadtbrandmeister. Zudem tragen die Helfer auch bei Einsätzen Mund-Nasen-Bedeckungen – sofern dies möglich ist.

Im Fahrzeug werden nur zwei Drittel der Plätze besetzt

Um ausreichend Abstand zu halten, rückt die Feuerwehr jetzt mit mehr Fahrzeugen aus als üblich. „Von neun Sitzplätzen werden nur sechs besetzt“, berichtet Laatzens Ortsbrandmeister Sven Wenger. Beim Rüstwagen, der Drehleiter und den Tanklöschfahrzeugen seien es nur zwei der drei verfügbaren Plätze. „Wenn mehr Material benötigt wird, nehmen wir mehr Fahrzeuge. Bei besonderen Lagen machen wir die Autos aber voll, da ist die Rettung von Menschenleben wichtiger.“ Dies sei zum Beispiel Mitte August bei einem Großbrand in einem Sarstedter Seniorenheim der Fall gewesen. „Wir machen das nach Augenmaß. Im Zweifel müssten wir danach eben alle in Quarantäne.“

Laatzens Ortsbrandmeister Sven Wenger zeigt, wie die Fahrzeuge und das benutzte Material nach sämtlichen Einsätzen gereinigt werden. Quelle: Daniel Junker

Mit zusätzlichem Aufwand sind die Helfer auch nach den Einsätzen konfrontiert, sagt Osterwald. „Alles, was angefasst wird, wird mit Tüchern desinfiziert“ – was erheblichen Mehraufwand bedeute. Die Helfer hätten sogar Lenkradfolien ausprobiert. Diese hätten sich wegen der veränderten Griffigkeit aber nicht bewährt. Nun werden die Lenkräder ebenfalls mit Tüchern gesäubert. Alle benutzten Atemschutzmasken würden nach dem Einsatz gereinigt, desinfiziert, geprüft und anschließend in Folienbeutel eingeschweißt. „Das machen wir aber auch sonst immer.“

Ausbildungsdienste gibt es derzeit nicht

Die wöchentlichen Ausbildungsdienste hat die Laatzener Feuerwehr bis auf Weiteres eingestellt. Ausnahmen gebe es lediglich bei den Belastungsübungen für Atemschutzträger und Schulungen für Maschinisten. „Die Ortsfeuerwehren bieten nach Bedarf Onlineübungsabende an, das organisieren sie aber selbst.“ Falls nötig, treffen sich die Helfer in Kleingruppen mit maximal sechs Leuten analog zur Fahrzeugbesatzung. Auch die Dienstbesprechungen hat die Feuerwehr auf das Minimum reduziert. „Während des ersten Lockdowns gab es ausschließlich Online-Konferenzen, mittlerweile machen wir sie teilweise wieder in Präsenz“, sagt Wenger. Zusätzlich werde eine Kamera aufgestellt, sodass die Feuerwehrleute auch aus der Ferne teilnehmen können.

Stadtbrandmeister Sebastian Osterwald zeigt eine der in Folienbeutel eingeschweißten Atemschutzmasken. Quelle: Daniel Junker

Mittlerweile gebe es eine mit der Stadt Laatzen, der Region Hannover und dem Stadtbrandmeister abgesprochene Gefahrenmatrix, mit der die Risiken wöchentlich aktualisiert bewertet werden, sagt Osterwald. Die Matrix richte sich nach dem aktuellen Inzidenzwert und sei in die vier Stufen „kein Übungsdienst“, „Gruppen-Übungsdienst mit geringer Teilnehmerzahl ohne körperliche Anstrengung“, „kleine Gruppen mit körperlicher Belastung“ bis zu „Dienste in größeren Gruppen“ eingeteilt. Mit der Matrix soll später eine stufenweise Rückkehr zur Normalität ermöglicht werden.

Die Zeit vor Ort möglichst kurz halten

Einsätze, die speziell auf Corona zurückzuführen sind, gab es in Laatzen bislang nicht. Zwar musste die Ortsfeuerwehr im Mai einen Covid-19-Patienten befreien, der im Klinikum Agnes Karll (AKK) im Gitter eines Krankenhausbetts feststeckte. „Prinzipiell war das aber ein gewöhnlicher Einsatz“, sagt Wenger. „In solchen Fällen gilt es, die Räume möglichst schnell wieder zu verlassen.“ Das eingesetzte Material hätten die Helfer noch auf dem AKK-Parkplatz desinfiziert und erst danach ins Fahrzeug geladen.

„Allgemein gilt, dass wir die Zeit am Einsatzort möglichst beschränken, Abstand halten und eine Maske tragen“, ergänzt Osterwald. „Bei einem begründeten Verdacht auf eine Covid-19-Infektion tragen wir medizinische Schutzausrüstung, benutzen Einmalhandschuhe und setzen FFP2-Masken auf.“ Medizinische Schutzausrüstung sei stets erforderlich, wenn die Helfer mit Patienten arbeiten – auch abseits von Corona. Generell seien die Einsatzkräfte im Zuge der Gefahrenabwehr von den Hygienevorschriften befreit. „Wir achten aber darauf, dass wir sie einhalten, wo immer das möglich ist.“

Während der ersten Lockdown-Phase im März sei die Anzahl der Einsätze deutlich gesunken. „In der ersten Woche hatten wir null Einsätze“, sagt Wenger. Mittlerweile sei das Einsatzgeschehen wieder auf das normale Level gestiegen. „Während des Teil-Lockdowns im November haben wir keine Unterschiede zum normalen Aufkommen festgestellt.“

Kinder- und Jugendfeuerwehren liegen auf Eis Die Aktivitäten der Laatzener Kinder- und Jugendfeuerwehren liegen seit dem 2. November auf Eis. „Wir hatten die Treffen von März bis Ende September bereits eingestellt und nach den Sommerferien wieder begonnen“, sagt Stadtbrandmeister Sebastian Osterwald. „Jetzt haben wir die Treffen erneut ausgesetzt. In Zeiten, in denen in A- und B-Gruppen sowie im Homeschooling unterrichtet wird, wäre es konträr gewesen, wenn wir die Gruppen hier bei uns vermischen.“ Zudem würden die Nachwuchsfeuerwehrleute von Mitgliedern der Einsatzabteilung betreut – die dann wiederum zusätzlichen Gefahren ausgesetzt wären. Auch beim Musikzug sind bis auf Weiteres alle Aktivitäten abgesagt.

Von Daniel Junker