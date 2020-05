Laatzen

Ein Unbekannter soll eine Frau auf dem Parkplatz des Aqualaatzium sexuell genötigt und verletzt haben. Nach aktuellem Stand hatte der Mann seinem Opfer am 12. März in Laatzen aufgelauert und gewartet, bis die 22-Jährige über den Platz ging. Unmittelbar nach dem Übergriff floh der Täter in Richtung Hildesheimer Straße, die Polizei sucht nun mit einem Phantombild nach ihm.

Laut Behördensprecherin Natalia Shapovalova wurde die Frau gegen 18.30 Uhr „an einen Pkw gedrückt und gegen ihren Willen unsittlich berührt“. Das Opfer wehrte sich, doch der Angreifer schlug der 22-Jährigen daraufhin gegen die Brust und verletzte sie. Sofort danach sei der Mann über einen kleinen Fußweg hinter den Parkplätzen davongelaufen. Zum Tatzeitpunkt hatte das Aqualaatzium noch nicht coronabedingt geschlossen, sondern war regulär geöffnet.

Polizei veröffentlicht Phantombild

Anhand der Täterbeschreibung der 22-Jährigen fertigte die Polizei dieses Phantombild des Gesuchten. Quelle: Polizei

Die junge Frau schätzt das Alter des südosteuropäisch aussehenden Täters auf etwa 45 Jahre oder älter. Er ist ungefähr 1,85 Meter groß, schlank und ungepflegt. Der Gesuchte hat zudem laut Shapovalova dunkle Haare, „eine überdurchschnittlich große Nase mit auffälligem Nasenrücken“. Während des Übergriffs trug der Mann eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, eine Jacke mit hellem Reißverschlussrand sowie eine Jeans. Die Kriminalpolizei nimmt unter Telefon (0511) 109 55 55 Hinweise entgegen.

Von Peer Hellerling