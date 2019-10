Was ist echt, was ist überhaupt schön? Neuntklässlern der Albert-Einstein-Schule setzen sich derzeit mit Schönheitsidealen in der digitalen Welt auseinander. Dazu nehmen sie Umfragen, Porträts und Interviews auf – und drehen einen Kurzfilm, der für einen landesweiten Wettbewerb eingereicht wird.