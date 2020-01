Polizeikontrolle: 15 Autofahrer hantieren mit Telefon am Steuer

Die Laatzener Polizei hat am Donnerstag Schwerpunktkontrollen zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr durchgeführt. Während des sechsstündigen Einsatzes an zwei Straßenabschnitten in Laatzen stoppte sie 26 Fahrzeuge und stellte allein 15 Verstöße mit dem Mobiltelefon fest.