Laatzen-Mitte

Die Laatzener Feuerwehr ist am Dienstag gegen 9.15 Uhr mit der Drehleiter und einem Löschfahrzeug an die Wülferoder Straße/Ecke Erich-Panitz-Straße ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus hatte eine Bewohnerin einen laut piependen Rauchmelder in einer Nachbarwohnung gehört und die Einsatzkräfte verständigt. Wie sich herausstellte, hatte eine offenbar demente Seniorin im Erdgeschoss des Gebäudes den Herd angelassen.

Es entstand enorme Hitze. Beim Eintreffen der Feuerwehr glühte die Abdeckung der Herdplatte. Durch die schwelende Arbeitsplatte entstand zudem dichter Rauch, sodass die Einsatzkräfte die Wohnung mit Atemschutz betraten. „Um an die schwelende Arbeitsplatte heranzukommen, haben wir den Herd und den Ofen ausgebaut und ins Freie getragen“, berichtet Einsatzleiter Björn Wenger. Gelöscht werden konnte der Schwelbrand mit Leitungswasser. Zudem lüfteten die Helfer die Wohnung. Verletzt wurde niemand. Gegen 10 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Daniel Junker