Die 19-jährige Michelle ist an Leukämie erkrankt und benötigt dringend eine Stammzellenspende. Anlässlich der anstehenden Typisierungsaktion in Rethen wurde Rock im Park der SPD Laatzen am Mittwochabend zur Benefizveranstaltung: Die Besucher spendeten 610 Euro zugunsten der Aktion.