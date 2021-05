Gleidingen

Die zum Jahreswechsel nach wiederholten Durchfahrtproblemen von Feuerwehr- und Müllfahrzeugen neu organisierte Parksituation im Gleidinger Quartier zwischen Ringstraße, Im Winkel, Am Hang und Maschstraße stößt weiter auf Kritik. 104 Anwohner haben die Stadtverwaltung jüngst per Unterschriftenliste zu Nachbesserungen aufgefordert. Auch im Ortsrat war der nun verkehrsberuhigte Bereich mit markierten Stellplätzen und Sperrflächen diese Woche Thema.

Die Anlieger der vier Straßen seien unzufrieden mit den bisherigen Maßnahmen, heißt es in einem der Unterschriftenliste beigefügten Schreiben, das SPD-Bürgermeisterkandidat Kai Eggert, der selbst dort Anwohner ist, kürzlich bei der Stadt eingereicht hat. Es seien zu wenig Parkalternativen geschaffen worden – und diese an falscher Stelle. Die aktuelle Lösung sei für einen alten Ortskern mit genehmigten und vorhandenen Hinterhofbebauungen so nicht sinnvoll.

In dem Gleidinger Wohnquartier rund um die Ringstraße – wie hier Am Hang – ist das Parken nur auf markierten Stellfächen oder auf dem eigenen Grundstück erlaubt. Quelle: Astrid Köhler

Bereits vor und auch parallel zur Unterschriftensammlung waren diversen Anwohnerbeschwerden im Rathaus eingegangen. Ortspolitiker hatten sich bereits um das Thema gekümmert. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatten sich bereits Anfang Mai die Gleidinger Ortsbürgermeisterin Silke Rehmer (SPD) sowie Ortsratsherr Rolf Pieper (CDU) mit Vertretern der Stadtverwaltung getroffen, um die teils sehr engen und verwinkelten Straßen gemeinsam abzugehen. Die Gespräche seien konstruktiv und lösungsorientiert gewesen, bestätigten beide Seiten am Montag in der Gremiensitzung.

Parkzeitbegrenzung wird größtenteils aufgehoben

In Abstimmung mit Anwohnern würden dort, wo es möglich sei, weitere Parkflächen eingerichtet, bestätigte Fachbereichsleiter Jürgen Pagels. Zudem soll auf dem Parkplatz an der Haltestelle Thorstraße Entlastung geschaffen werden, indem dort die Parkzeitbegrenzung größtenteils zurückgenommen wird. „Dort ist nur noch eine Reihe für drei Stunden geblockt, der Rest wird wieder ganztägig frei sein“, kündigte Rehmer an.

Noch ist die Parkzeit auf drei Stunden begrenzt. In drei der vier Reihen auf der Fläche nahe der Haltestelle Thorstraße soll aber wieder ganztägiges Parken ermöglicht werden. Quelle: Astrid Köhler

Stadt will sechs zusätzliche Stellplätze markieren

Zusätzlich zu den derzeit markierten 18 Stellplätzen würden in dem betroffenen Wohnquartier voraussichtlich noch im Frühjahr sechs weitere eingerichtet, erklärte der Leiter des Teams Ordnung, Sebastian Osterwald am Freitag. Jeweils drei Stellflächen in der Ringstraße und Im Winkel seien vorgesehen. „Zugegebenermaßen ist die Parksituation in den engen Straßen als schwierig zu bewerten“, sagte Osterwald, der als Feuerwehrmann auch Stadtbrandmeister in Laatzen ist. Gleichwohl dürfe es in der Summe aktuell nicht weniger reguläre Stellplätze geben als vorher.

Wichtig sei, dass Müll- und Einsatzfahrzeuge problemlos durch die Straßen kämen und die Fahrspur mindestens drei Meter breit bleibe, heißt es seitens der Stadt. Und: Außer den bereits ausgewiesenen oder noch zu markierenden Stellplätze könnte es durchaus auch noch einige weitere geben. Manche der potenziellen Stellplätze befinden sich teils auf privatem, teils auf öffentlichem Grund. Sollte haftungsrechtlich eine saubere Lösung gefunden werden, diese entsprechend auszuweisen, sei die Stadt dafür offen, versprach Osterwald.

Verwaltung signalisiert Gesprächsbereitschaft

Der Gleidinger Kai Eggert warf der Stadtverwaltung in der Ortsratsitzung vor, planlos zu handeln. Er forderte, auch mit Verweis auf die Unterzeichner der Liste, eine detaillierte Stellungnahme sowie einen Ortstermin mit Betroffenen, um Lösungsmöglichkeiten zu erörtern. Den Vorwurf der Planlosigkeit wies die Verwaltung entschieden zurück. Gleichwohl sicherte Teamleiter Osterwald zu, eine Möglichkeit für einen direkten Austausch der Anwohner mit der Verwaltung zu schaffen – entweder gemäß der dann aktuellen Corona-Verordnung in Präsenz oder alternativ auch als Videokonferenz.

