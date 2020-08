Rethen

Robert Iannicellis und Marina Kiels Beruf ist es, anderen zu helfen. Seit einigen Monaten ist das aber schwierig. Die beiden Koordinatoren des Begleitservices der Üstra dürfen wegen der Corona-Pandemie und Abstandsgebote keine Termine an die 60 Fahrgastbegleiter vergeben. Bereits seit März ruht der kostenlose Service, den in der Region sonst mehr oder weniger regelmäßig 1000 Menschen in Anspruch nehmen. Sie benötigen aufgrund körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung Unterstützung im öffentlichen Nahverkehr.

Am Donnerstagmorgen machten die beiden Üstra-Mitarbeiter in Rethen eine Ausnahme. Anlass: der mit der Baustelle für den neuen Hochbahnsteig Galgenbergweg einhergehende Schienenersatzverkehr zwischen Rethen und Sarstedt. Bernhard Hohl hatte angerufen. Er ist blind und arbeitet bei den Hannoverschen Werkstätten in Rethen. Um dorthin zu gelangen, nehmen er und seine gleichfalls blinde Kollegin Svenja Rahlf normalerweise allmorgendlich die Stadtbahn von Hannover bis zum Bahnhof Rethen und laufen von dort weiter zu den Werkstätten. Das Problem: Die Haltestelle wird seit Monatsbeginn und bis zum Ende der Woche nur von Bussen angefahren.

Bauarbeiten am Galgenbergweg

Für Sehbehinderte wie Rahlf und Hohl ist das ein Problem. Wenn sie an einer anderen Stelle als sonst herausgelassen werden und dann auch noch wie im aktuellen Fall eine Ampel auf dem neuen Weg liegt, kann der Gang zur Arbeit gefährlich werden. „Da hat man wirklich Angst, angefahren zu werden“, sagt Hohl. Am Mittwoch rief er daher Laatzens neue Behindertenbeauftragte Kathrin Buchmann an.

Diese wiederum kontaktierte die Üstra, und das Unternehmen schickte Iannicelli und Kiel tags darauf zum Sondereinsatz nach Rethen. An der Haltestelle warteten die Mitarbeiter auf die beiden Sehbehinderten und begleiteten sie über eine Ampel bis zu dem Punkt der Strecke, von dem aus Rahlf und Hohl problemlos allein zu ihrer Arbeitsstelle laufen konnten.

Menschen abholen und unterhaken ist zurzeit unmöglich

„Das war heute nur ein kleiner Sondereinsatz“, betonte Iannicelli. Normalerweise hole der Begleitservice die Menschen zu Hause ab und fahre mit der Bahn mit. „Oft haken sich die Kunden auch bei einem unter“, berichtet Kiel. Dies ist derzeit wegen der Abstandsregelung aber nicht möglich.

Auch am Freitag werden die Üstra-Mitarbeiter noch einmal die beiden blinden Werkstattmitarbeiter an der Ersatzhaltestelle entlang der kritischen Stellen auf dem Weg zur Arbeit begleiten. Mit dem Betriebsbeginn am Montag, 10. August, sollen die Stadtbahnen dann wieder planmäßig fahren.

Wann es wieder Begleitservice gibt, ist unklar

Wann der Begleitservice der Üstra wieder regulär und im vollen Umfang stattfinden wird, ist weiter unklar. „Fast täglich rufen Personen bei uns an, die Hilfe benötigen. Doch noch müssen wir aufgrund der Abstandsregelung leider sagen, dass wir niemanden schicken können“, sagt Iannicelli. Er hofft, dass sich das bald ändern wird.

Von Nadine Wolter