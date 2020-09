Region zu Corona-Infektionen in Laatzen: „Es gab keinen Hotspot“

Laatzen

Zeitweise sah es danach aus, dass sich Laatzen dauerhaft als Corona-Hochburg der Region Hannover etablieren könnte. Schon bei der ersten Welle im April und Mai erreichte die Kommune mit zeitweise über 50 Infizieren Werte, die über denen in jeder anderen Kommune in der Region Hannover lagen. Anfang September wiederholte sich dieser Effekt: Mit 19 Fällen lag Laatzen am Mittwoch vergangener Woche erneut ganz vorne bei den Infektionen.

Nun weist der Trend aber wieder deutlich nach unten. Vermeldete die Region als Gesundheitsbehörde am Montag noch 14 Fälle, waren am Mittwoch nur noch neun, am Donnerstag folgte ein nur leichter Anstieg auf zehn akute Fälle. Von Verhältnissen wie vor den Sommerferien ist Laatzen freilich weit entfernt – auch weil es zuletzt keine sogenannten Superspreader in Laatzen gab, die das Virus breit gestreut haben. „Es gab keinen Hotspot, sondern nur einen allgemeinen Anstieg“, bestätigt Regionssprecher Christoph Borschel. Zwar waren zuletzt bei einem Ausbruch in der 1. Fußball-Herrenmannschaft des BSV Gleidingen gleich sieben Spieler infiziert. Diese wohnen jedoch nicht alle in Laatzen, heißt es vom Verein.

Anzeige

Nur in drei Kommunen gab es mehr Infektionen

Vor den Sommerferien hatte ein Ausbruch im Haus Grasdorf des Seniorenpflegeheims Leinetal eine Reihe von Infektionen in Laatzen mit sich gebracht. Ein späterer Anstieg war unter anderem auf eine kinderreiche Familie zurückzuführen, was zu Corona-Tests in der Grundschule Im Langen Feld und der Albert-Einstein-Schule führte. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich bis Donnerstag 199 Menschen in Laatzen mit dem Virus infiziert. Mehr Infektionen verzeichneten in der Region nur die bevölkerungsreicheren Städte Garbsen (237), Langenhagen (226) und der Landeshauptstadt (2016).

Von Johannes Dorndorf