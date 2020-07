Rethen

Es ist schon kurz nach 21 Uhr, als Landwirt Eckart Aumann-Meyer auf einem Feld nahe dem Birkensee mit seinem Mähdrescher Gerste erntet. „Da sehe ich plötzlich ein Tier nach rechts abspringen“, berichtet er. Zunächst denkt er an ein Reh, doch dann wird ihm klar: Das ist ein Wolf. Aumann-Meyer steigt von der großen Maschine herunter und nähert sich dem nach seiner Schätzung 20 bis 30 Meter entfernt im Feld stehenden Tier. Er habe sich „groß und breit gemacht und ihn angebölkt“, schildert der Landwirt die Situation. Doch das habe den Wolf zunächst nur wenig beeindruckt. Erst nach einigen Minuten machte er sich davon – „wahrscheinlich war ihm der Mähdrescher zu laut“, vermutet Aumann-Meyer. Immerhin blieb ihm genügend Zeit für ein Foto.

Wolf auch bei Ingeln gesichtet

Für den Rethener war es die erste Begegnung mit einem Wolf in der freien Natur. Doch in der Umgebung von Ingeln sei Ende Juni/Anfang Juli ebenfalls eines der grauen Raubtiere gesichtet worden, berichtet der Ingelner Jagdpächter Hans-Jürgen Thiemann. Möglicherweise habe es sich um denselben Wolf gehandelt. „Drei Tage lang hat er sich da herumgetrieben – bevorzugt auf Feldwegen, damit ihn die Spaziergänger auch gut sehen konnten“, sagt Thiemann ironisch.

Genügend Nahrung dürfte der vermutlich gut ein Jahr alte Isegrimm im Südosten Laatzens wohl finden, denn „Rehe gibt es da reichlich“, weiß Thiemann. Die mache der Wolf dann unruhig und aufgeregt, so dass sie leichter auf Straßen liefen und Unfälle verursachten. Er sehe er in den Raubtieren eher eine indirekte als eine unmittelbare Gefahr für den Menschen.

Tier hat bei Laatzen nur geringe Überlebenschancen

Bereits Anfang des Jahres sei bei Gleidingen ebenfalls schon ein Wolf gesichtet worden, ergänzt Frank Wullekopf, der sich um die Jagd bei Rethen kümmert. Er gibt den Tieren jedoch nur geringe Überlebenschancen. Weiter nach Westen vorzudringen sei schon wegen der Bundesstraße 6 schwierig. „Bei der Verkehrsdichte werden sie wohl irgendwann auf der Straße enden“, vermutet er. Der Jäger ist deshalb auch der Auffassung, dass Wölfe nicht in die Gegend gehören: „Ein Wolf passt nach Laatzen wie eine katholische Kirche auf die Reeperbahn.“

Vor rund drei Jahren war in der südlichen Region Hannover erstmals ein Wolf aufgetaucht. Er wurde sowohl in Springe als auch in Sehnde, aber aber auch auf Laatzener Gebiet beobachtet. Die Jäger halten es jedoch für eher unwahrscheinlich, dass es sich jetzt um dasselbe Tier handelt.

Von Thomas Böger