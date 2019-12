Rethen

Dichter Qualm in einer Kellerwohnung hat am Mittwochnachmittag zur Räumung eines Mehrfamilienhauses in Rethen geführt. Die Feuerwehr wurde kurz nach 16 Uhr an die Peiner Straße gerufen, wo der Bewohner des Parterres zuvor Rauchgeruch aus dem Keller unter ihm wahrgenommen hatte. Kurz darauf trafen die ehrenamtlichen Helfer ein. Vorsorglich evakuierten Polizei und Feuerwehr das Sieben-Parteien-Haus.

Ein Trupp unter Atemschutz lief in den Keller und klopfte zunächst lautstark an der Tür. Kurze Zeit später öffnete der 47-jährige Bewohner selbst. Wie sich herausstellte, kam der Rauch aus der Küche der kleinen, völlig verqualmten Wohnung. Die Einsatzkräfte schalteten den Herd aus und nahmen die Töpfe mit dem angebrannten Essen herunter, von dem der Rauch ausgegangen war. Der Bewohner wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und dann wegen Verdachts auf Rauchvergiftung per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob der Mann während des Kochens eingeschlafen war, ist unbekannt.

Bewohner müssen Haus verlassen

Drei weitere Bewohner des Hauses kamen während der Rettungsarbeiten in einem Mannschaftswagen der Ortsfeuerwehr Rethen unter. „So mussten sie nicht im leichten Nieselregen ausharren“, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Mit einem Hochleistungslüfter bliesen die Einsatzkräfte Frischluft durch das Treppenhaus ins Kellergeschoss, sodass der Rauch durch die Seitenfenster nach draußen gelangen konnte. Gegen 16.30 Uhr kehrten die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurück.

Die Hildesheimer Straße wurde zeitweise gesperrt. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren aus Rethen, Gleidingen und Laatzen.

Von Johannes Dorndorf