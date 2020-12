Rathaus, Schulen, Straßen: Hier will Laatzen 2021 investieren

Laatzen

Die Stadt Laatzen eilt von Rekord zu Rekord: Der Haushalt 2021 sieht ein Volumen von 111,8 Millionen Euro vor – nach 2020 ist das der umfangreichste Etat in der Geschichte der Kommune. Noch drastischer fällt der Anstieg bei den Investitionen aus. 46,7 Millionen Euro sieht der Entwurf von Bürgermeister Jürgen Köhne vor, mehr als in den Jahren 2016 bis 2018 zusammen.

Anzeige

Investiert wird dabei vor allem in Erweiterungen und Neubauten von Schulen. Aber auch das Rathaus und der Straßenbau schlagen kräftig zu Buche. Die wichtigsten Projekte im Überblick:

Grundschulen: Auf sie entfällt der größte Brocken. Größter Einzelposten 2021 ist die Erweiterung der Grundschule in Ingeln-Oesselse, deren Altbau weitgehend abgerissen wird. 6,7 Millionen Euro gibt die Stadt 2021 aus, insgesamt ist das Projekt mit 10,9 Millionen Euro veranschlagt. Mit 5,5 Millionen Euro fällt der Neubau der Grundschule Im Langen Feld in Laatzen-Mitte ins Gewicht – bei Gesamtkosten bis 2023 von 18,3 Millionen Euro. Auch in Rethen wird endlich gebaut: Nach jahrelanger Verzögerung erhält die Grundschule für insgesamt 8,8 Millionen Euro einen Erweiterungsbau, davon entfallen 3,1 Millionen auf das kommende Jahr. In der Grundschule Pestalozzistraße samt Sporthalle steht die Sanierung von Baumängeln und Erweiterungen für Differenzierungsräume und eine ausreichend große Mensa an. Für die Planung sind 420.000 Euro reserviert. 1,9 Millionen Euro gibt die Stadt zudem für Inventar an allen Laatzener Schulen aus, davon 600.000 Euro für Digitalisierung.

Weiterführende Schulen: Nach dem Abriss der Förderschule am Kiefernweg will die Stadt 2021 mit dem Erweiterungsbau der Albert-Einstein-Schule beginnen. 4 Millionen sind im Etat eingeplant, die Gesamtkosten beziffert Köhne auf 10,7 Millionen Euro. Für das Erich-Kästner-Schulzentrum fallen im neuen Haushalt lediglich 450.000 Euro an – das Gros der Kosten für den 70,3 Millionen Euro teuren Gesamtbau wird erst später fällig. 2022 und 2023 will die Stadt außerdem 3,5 Millionen Euro in die Sanierung der Sporthalle I stecken, die barrierefrei wird.

Rathaus: Das nach dem Erich-Kästner-Schulzentrum zweitgrößte Bauprojekt ist das Rathaus: 11,7 Millionen Euro plant die Stadt 2021 im Haushalt ein. Insgesamt sollen es am Ende 46,8 Millionen Euro werden, davon 3,3 Millionen für den Abriss des Altbaus. Weitere 1,5 Millionen Euro fließen 2021 in den Umbau des Verwaltungsgebäudes an der Gutenbergstraße. Drei Etagen der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft werden in Verwaltungsräume umgebaut.

Soziale Stadt: Das Programm „Laatzen-Mitte wird top“ läuft weiter. 2021 kalkuliert die Kommune mit 1,75 Millionen Euro für das neue Nachbarschaftshaus auf dem Marktplatz (Gesamtkosten: 3,5 Millionen Euro). Einplant sind unter anderem auch 200.000 Euro für die Aufwertung der Pestalozzistraße, 150.000 Euro in den Kita-Neubau auf dem Abenteuerspielplatz an der Würzburger Straße sowie je 100.000 Euro für eine geänderte Querung der Erich-Panitz-Straße und für barrierefreie Hauseingänge.

Straßen: 2,8 Millionen Euro will die Verwaltung für die Sanierung von Laatzens Straßen reservieren, davon 2,3 Millionen Euro für die Leinerandstraße und 0,5 Millionen Euro für die Maschstraße. Die Straßenunterhaltung schlägt mit weiteren 0,8 Millionen Euro zu Buche.

Kanäle: 2,2 Millionen Euro fließen in die Kanalsanierung. Zu den Projekten zählen die Bereiche Pattenser Straße/ Hildesheimer Straße, Leinerandstraße, Maschstraße, Am Hohen Ufer, der Wanderweg entlang der Bruchriede in Rethen und die Marktstraße.

Altes Rathaus: Seit dem Auszug der Leine-VHS stehen große Teile des Alten Rathauses in Alt-Laatzen leer. Die Stadt will das Gebäude nun barrierefrei machen und dafür einen Fahrstuhl einbauen. Eingeplant sind auch Fluchttreppen an der Rück- und an der Giebelseite sowie der Umbau des alten Ratssaals zum Trauzimmer für 50 Personen. Kostenpunkt: 704.000 Euro.

Personal: Es ist der größte Einzelposten im Haushalt: Für die Beschäftigten in der Verwaltung, dem Betriebshof, in den Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen gibt die Stadt 44,3 Millionen Euro aus. Die Stellenzahl steigt im nächsten Jahr um 30 auf 842. Der Zuwachs hängt vor allem mit dem Ausbau der Kinderbetreuung zu tun. Allein im Bereich Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit werden es 21,5 Stellen mehr.

Von Johannes Dorndorf