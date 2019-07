Mindestens 200 Skater und Radrennfahrer werden am Sonntag, 14. Juli, beim 2. Race Cup auf dem Laatzener ADAC-Gelände in Rethen erwartet. Der erste der verschiedenen Wettbewerbe startet um 10.10 Uhr. Für das Radrennen und den am Nachmittag beginnenden Inline-Halbmarathon sind noch Anmeldungen möglich.