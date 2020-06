Die Laatzener Polizei sucht die Besitzer mehrerer Fahrräder. Am Freitag, 5. Juni, hatte ein Hausbewohner ein nagelneues blaues Damenrad samt originalverpacktem Helm an der Mergenthalerstraße entdeckt. Bei einem Einsatz am Mittwoch, 3. Juni, stellten die Beamten drei weitere Räder sicher.