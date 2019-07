Laatzen/Hannover

Zwei Räuber haben in der Nacht zu Donnerstag einen 23-Jährigen am Messe-Bahnhof in Laatzen überfallen. Wie die Polizei Hannover am Montag mitteilte, war der junge Mann auf der Durchreise und hatte zwischen Mitternacht und 1 Uhr auf seinen Zug Richtung Bayern gewartet. Nach bisherigen Erkenntnissen traf der 23-Jährige mit einem Fernbus in Laatzen ein und hob kurz vor dem Überfall noch Geld am Automaten ab.

Rucksack mit Spielekonsole gestohlen

Als der 23-Jährige dann am Bahnhof auf den Anschluss wartete, näherten sich die Unbekannten von hinten und zogen ihr Opfer auf eine Grünfläche. Gewaltsam brachten die Täter den jungen Mann zu Boden. „Die Unbekannten nahmen ihrem Opfer den Rucksack weg und liefen über die Grünfläche in unbekannte Richtung davon“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann. Im Rucksack befanden sich unter anderem eine Spielekonsole und Lautsprecherboxen. Der leicht verletzte 23-Jährige nahm noch den Zug nach Bayern und erstattete dann in Süddeutschland Anzeige.

Räuber sprachen schnelles Deutsch mit Akzent

Nach seinen Angaben handelt es sich bei den Räubern um „schlanke Südländer“. Die beiden Männer sind etwa 1,80 Meter groß und ungefähr 25 Jahre alt. Sie sollen schnelles Deutsch mit deutlichem Akzent gesprochen haben, die Stimmlage für Männer sei zudem auffällig hoch gewesen. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109 36 20.

Von Peer Hellerling