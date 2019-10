Schulenburg/Laatzen

Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Freitag gegen 16.40 Uhr auf der Kreuzung B 3/L 460 bei Schulenburg. Ein VW Golf und ein Mitsubishi waren zusammengestoßen.

Nach Polizeiangaben kam eine 41-Jährige aus Laatzen mit ihrem VW auf der L 460 von Springe-Gestorf und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Hannover abbiegen. Sie übersah dabei den entgegenkommenden Mitsubishi eines 45-Jährigen aus Springe-Bennigsen.

Unfall auf Kreuzung B 3/L 460

Bei dem Zusammenstoß der Autos wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Nicht nur an den Wagen entstand ein Schaden, sondern auch an einem Verteilerkasten, der an der Kreuzung steht. Über die genaue Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Von Andreas Zimmer