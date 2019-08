Erstmals hat sich der Vorstand der Pattenser Kapelle in Koldingen mit einem anspruchsvollen Programm an die Öffentlichkeit gewagt. Der Mut wurde belohnt: Der Auftritt des Streichquartetts Aronia kam so gut an, dass die Gruppe mit der Redener Geigerin Silke Heuermann 2020 erneut dort spielen soll.