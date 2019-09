Kreativ sein, Ideen entwickeln und Produkte verkaufen: 15 Oberstufenschüler der IGS Kronsberg haben sich am Donnerstag als Händler in Laatzen-Mitte geübt. Für das viertägige Programm des Bildungsvereins Futurepreneur bauten sie ihre Stände zunächst am Leine-Vorplatz und ab Mittag am Marktplatz auf.