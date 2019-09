Kirchenkreistag verabschiedet Superintendent Detlef Brandes

Pattensen/Springe

Mehr als 18 Jahre lang war Detlef Brandes Superintendent des Kirchenkreises Laatzen-Springe, nun wechselt er in den Ruhestand: Am Mittwochabend wurde der 65-Jährige mit viel Applaus in der Sitzung des Kirchenkreistags in Springe verabschiedet.

„Sie strahlen Ruhe und Festigkeit aus. Ich kann mich nicht erinnern, Sie jemals aufgeregt oder unbeherrscht gesehen zu haben“, stellte der Kirchenkreistagsvorsitzende Wolf-Dietmar Kohlstedt in seinen Dankesworten fest. „Für persönliche und sachliche Probleme hatten Sie immer ein offenes Ohr und haben Sorgen, aber auch Anregungen immer ernst genommen.“ Dank Brandes sei der Kirchenkreis nicht nur gut konsolidiert, sondern auch „in vielen Feldern der Diakonie und Gesellschaft präsent“. Kurzum: „Wir sind gut aufgestellt.“

Nicht immer die Herzen der Menschen erreicht

Brandes Worte fielen eher als Standortbestimmung denn als Abschiedsrede aus. Eine Erkenntnis seiner Arbeit sei gewesen, „dass alles notwendige Planen und Konzipieren, alles konzentrierte Projektieren und Managen zwar häufig die Köpfe, aber nicht immer die Herzen der Menschen“ erreiche. Für ihn sei eine glaubhafte Predigt „eine Predigt, die offen ist für Fragen“. Die Kirche müsse auch bei der Gottesdienstgestaltung hinhören. „Ich sage das bewusst auch mit Blick auf die teils skurrilen Wünsche zur Gestaltung von Traugottesdiensten“, ergänzte Brandes und nannte die sogenannte Brautübergabe als Beispiel: Für ihn sei die Übergabe vom Vater zum Bräutigam historisch ein antiemanzipatorisches Symbol. Für die Brautleute könne es hingegen ein „sichtbares Zeichen für die Trennung von den Eltern“ sein.

Ein Thema sei die Auflösung des sozialen Miteinanders in den Gemeinden – von der Auflösung der Männergesangsvereine über die örtlichen DRK- und SoVD-Gruppen bis zu Schulfördervereinen. „Diese Perspektive auf das Gemeinwesen wird eine immer größere Rolle spielen“, sagte der Superintendent. In den Gemeinden sei Großartiges entstanden – sei es der Einkaufsfahrdienst in Hüpede oder das gemeinsame Mittagessen in Harkenbleck oder der Umsonstladen für Babyerstausstattung in Laatzen. Solche Projekte führten „auf das Ziel zu, mit Menschen das Gemeinwesen zu gestalten, die wir als Kirche sonst nicht erreichen“.

Hentschel scheidet aus Landessynode aus

Verabschiedet hat der Kirchenkreistag auch Magdalena Hentschel und Ralf Geisler. Hentschel gehörte seit 2007 dem Gremium und seit 2008 der Landessynode an. Die Laatzenerin hat dort unter anderem im Ausschuss für Umwelt und Bau und als stellvertretendes Ausschussmitglied auch an der neuen Kirchenverfassung mitgewirkt. Kohlstedt bedankte sich dafür – und für ihre Durchsetzungsfähigkeit: „Man hat Ihnen zugehört, Ihr Wort hatte Gewicht“, befand der Rethener. Der Springer Ralf Geisler war seit 2010 Mitglied des Kirchenkreistags und hatte 2015 dessen Vorsitz übernommen.

Von Johannes Dorndorf