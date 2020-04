Calenberger schreibt autobiografisches Buch über Flucht aus Ostpreußen

Schulenburg

„Das Kriegsgeschehen war wieder ganz nahe, als ich am 22. März 1945 zusammen mit einigen Mühlenarbeitern auf dem Mühlendach beobachtete, wie am helllichten Tage englische und kanadische Bomber die Innenstadt von Hildesheim in Schutt und Asche legten.“ So berichtet es Siegfried Burghardt, der die letzten Kriegstage in Pattensen-Schulenburg an der Calenberger Mühle erlebt hat.

Burghardt, Jahrgang 1933, hat darüber in seinem Buch „Im Westen war die Sonnenseite“ geschrieben. Als der damals Elfjährige die Bombardierung beobachtete, hatte er – mit seiner Mutter und drei jüngeren Geschwistern – schon die dritte Flucht hinter sich: aus dem masurischen Ostpreußen über Pommern, Brandenburg und Berlin bis zur Calenberger Mühle, wo Verwandte untergekommen waren.

Autor Siegfried Burghardt. Quelle: privat

Junge hat Angst im Bahnhofsbunker

Während die Zugfahrt nach Hannover insgesamt gut verlief, holte der Krieg die Mutter mit ihren Kindern am Bahnhof wieder ein. Sie erlebten einen Luftangriff und mussten in den völlig überfüllten Bahnhofsbunker flüchten. Dort verlebte der Junge, so erinnert sich der Autor heute, angsterfüllte Stunden und erlitt, auch wegen der stickigen Luft, eine Panikattacke.

Gut erging es dem Erzähler, als die Calenberger Mühle erreicht war. Er fühlte sich an sein friedliches Heimatdorf in Masuren erinnert. Mit Interesse beobachtete der Junge den Mahlbetrieb und die landwirtschaftlichen Arbeiten. Er hatte Freude daran, die Arbeiter – darunter auch polnische und russische Zwangsarbeiter – auf den Feldern zu beobachten.

Mühlenbesitzer Bremer rettet die Leinebrücke

Kurz vor dem Einmarsch der Alliierten im April 1945 erhielten die letzten deutschen Soldaten, die noch in Schulenburg waren, den Befehl, die Leinebrücke zu sprengen. Burghardt schildert, wie es Mühlenbesitzer Hans Bremer gelang, sie von der Zerstörung abzuhalten und die schöne Dreibogenbrücke aus Sandstein zu retten. Heute steht die Leinebrücke unter Denkmalschutz.

Bremer hat sich offenbar auch sehr geschickt verhalten, als die ersten britischen Panzer in das Dorf rollten. Sie kamen mit der Waffe im Anschlag, aber Bremer bat sie ins Haus und bewirtete sie. Burghardt schildert, wie er und die anderen Kinder später Schokolade von alliierten Soldaten bekamen. Er berichtet aber auch von Plünderungen durch die russischen Zwangsarbeiter nach dem Einmasch der Alliierten.

Ein Klassenfoto aus Schulenburg aus dem Schuljahr 1646/47 mit Lehrer Czibulinski. Siegfried Burghardt steht in der zweiten Reihe, der Zweite von links. Quelle: privat

Autor blickt als Kind zuversichtlich in die Zukunft

In seinem autobiografischen Buch beschreibt Siegfried Burghardt, was er als Kind beobachtet und erlebt hat, und versucht es mit dem Wissen des Erwachsenen einzuordnen. Er schreibt unter anderem: „Das unerwartet freundliche Verhalten der englischen Soldaten machte mir Mut, dass Menschen, die sich bisher feindlich gegenüberstanden, in der Lage sein würden, in Zukunft friedlich miteinander umzugehen.“

Das Buch von Siegfried Burghardt mit dem Titel „Im Westen war die Sonnenseite – Flucht zwischen zwei Fronten“ ist im Medu-Verlag erschienen (ISBN 978-3-96352-041-9). Es kann online oder im Buchhandel bestellt werden und kostet 11,95 Euro.

Familie erlebt Einmarsch der Alliierten Siegfried Burghardt wurde 1933 in dem kleinen masurischen Dorf Frankenau im Kreis Neidenburg geboren. Als er vier Jahre alt war, zog die Familie in das Dorf Theerwisch im Kreis Ortelsburg um. Dieser Ort lag auch im masurischen Teil von Ostpreußen. Ohne den Vater, der in Russland vermisst war, flüchtete die Mutter im November 1944 mit Siegfried und seinen drei jüngeren Geschwistern vor den Russen, die bereits in Ostpreußen eindrangen. Nach drei Fluchtetappen mit jeweils längeren Aufenthalten in Kolberg ( Pommern) und Fürstenberg ( Brandenburg) endete die Odyssee am 15. März 1945 auf der Calenberger Mühle in Pattensen-Schulenburg. In den letzten Kriegstagen erlebte die Familie dort den Einmarsch der alliierten Soldaten und war Zeuge des schweren Luftangriffs auf Hildesheim zur Mittagszeit am 22. März 1945. Nach dem Besuch der Volksschule in Schulenburg und der Lutherschule in Hannover machte Burghardt das Abitur an der Scharnhorst-Schule in Hildesheim. Er studierte Lehramt in allen drei naturwissenschaftlichen Fächern in Göttingen. Bis 1995 war er Studiendirektor am Burg-Gymnasium in Bad Bentheim. Heute lebt Siegfried Burghardt in Schwülper im Landkreis Gifhorn.

Von Kim Gallop