Für das Team der DRK-Rettungswache in Laatzen hat das Jahr mit dem lang ersehnten Umzug in den Neubau an der Senefelderstraße begonnen. Zwei Tage nach der offiziellen Abnahme durch die Region haben wir die Räume bei einem exklusiven Rundgang besichtigt und mit einigen der 80 Mitarbeiter gesprochen.