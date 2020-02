Pattensen/Hemmingen/Laatzen/Springe

Andreas Brummer ist der neue Superintendent des Kirchenkreises Laatzen-Springe, zu dem auch Hemmingen und Pattensen gehören. Die Mitglieder der Kirchenkreissynode haben sich am Donnerstagabend im zweiten Wahlgang mehrheitlich für den 55-Jährigen ausgesprochen. Seine Mitbewerberin war Karoline Läger-Reinhold.

„Mein Adrenalinpegel während der Wahl war hoch, ich habe die folgende Nacht auch nicht viel geschlafen“, sagte Brummer beim Pressegespräch am folgenden Tag in der Superintendentur Pattensen und drückt damit seine Freude über die gewonnene Wahl aus. Von den insgesamt 56 Mitgliedern der Kirchenkreissynode, von denen zwei Drittel ehrenamtlich sind, waren 51 zur Wahl anwesend.

Amtseinführung des neuen Superintendenten ist im Sommer

Die offizielle Amtseinführung wird allerdings erst im Sommer sein. Anschließend wird Brummer die Arbeit aufnehmen und fortan für rund 150 Mitarbeiter des rund 40.000 Mitglieder umfassenden Kirchenkreises verantwortlich sein. Bis dahin will er seinen Umzug von Hannover nach Pattensen organisieren. Er wird in das Haus einziehen, das sein Vorgänger Detlef Brandes während seiner 18-jährigen Amtszeit bewohnt hat.

Brummer hatte bereits in seiner Bewerbung um das Amt deutlich gemacht, dass er im Fall eines Wahlerfolgs nach Pattensen ziehen wird. Der Kirchenkreistagsvorsitzende Wolf Kohlstedt sagte, dass das für ihn auch eine Voraussetzung ist. „Der Superintendent muss nah bei den Menschen sein, er sollte auch im Kirchenkreis wohnen.“ Bevor Brummer dort einzieht, soll das aus dem 18. Jahrhundert stammende Haus, das offiziell der Kirchengemeinde Pattensen gehört, noch in Teilen energetisch saniert werden.

Brummer ist für einen Zeitraum von zehn Jahren gewählt. Anschließend müsste er sich erneut zur Wahl stellen. Das hat er aber nicht vor. „Ich bin jetzt 55 Jahre alt, das wird meine letzte Berufsdekade“, sagte er. Bevor Brummer sich um das Amt bewarb, hat er sich ausgiebig über den Kirchenkreis informiert. „Mein Vorgänger Detlef Brandes hat umfangreiche Erläuterungen über die Arbeit in diesem Kirchenkreis hinterlassen. So konnte ich mich bereits in die Atmosphäre hier vor Ort einfühlen und wusste: Hier will ich gerne arbeiten“, sagte Brummer.

Für Andreas Brummer ist die Freiheit des Glaubens sehr wichtig

Aufgewachsen ist der 55-Jährige in Baden-Württemberg als Katholik. „In der rebellischen Phase der Pubertät bin ich mit 16 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten“, sagte Brummer. Anschließend hat er sich in der Jugendarbeit in seiner evangelischen Gemeinde engagiert. „Ich habe mich dann in einer erwachsenen und freien Entscheidung für die evangelische Kirche entschieden. Freiheit und Glauben hängen für mich eng zusammen“, sagte Brummer. Er reagiere deshalb auch sehr empfindlich, wenn jemand versuche, missionarisch von oben herab tätig zu werden. „Es darf nicht sein, dass jemand überwältigt wird, am Ende muss immer die freie Entscheidung stehen“, sagte er. Brummer ergänzte, dass er keine Vorbehalte gegenüber der katholischen Kirche hat. „Ich habe in der ökumenischen Arbeit viele gute Erfahrungen gemacht“, sagte er.

Der verheiratete Familienvater von drei erwachsenen Kindern hat Theologie in Bielefeld-Bethel, Heidelberg und Tübingen studiert. Ordiniert wurde er 1996. Anschließend war er als Pastor in Hildesheim und Hannover tätig. Aktuell organisiert er die Vakanzvertretungen im Stadtkirchenverband Hannover. Zudem hat Brummer für die Landeskirche eine sogenannte „Ruheständler-Agentur“ aufgebaut. Dort sind Pastoren im Ruhestand erfasst, die bei akuten personellen Notfällen in einzelnen Kirchengemeinden eine Zeit lang aushelfen können.

Brummer will Kommunikationsräume innerhalb der Gemeinde schaffen

Brummer sieht seine neue Rolle als die eines „fragenden Superintendenten“. Er möchte mit den Menschen ins Gespräch kommen und Kommunikationsräume schaffen, in denen ohne Angst auch kontrovers diskutiert werden kann. „Denn in der Vielfalt liegt die Einheit“, sagte Brummer. Er glaube, dass sich Entwicklungsprogramme mithilfe von Fragen viel besser gestalten lassen als durch vorgegebene Masterpläne.

Der 55-jährige zeigt sich auch offen für Experimente in den einzelnen Kirchengemeinden, wie etwa der Einführung des 11-Uhr-Gottesdienstes in der Friedensgemeinde Arnum im vergangenen Jahr. „Nicht alles, was ausprobiert wird, funktioniert. Doch alles, was funktioniert, wurde irgendwann einmal ausprobiert“, sagte Brummer. Weiterhin sei aus seiner Sicht für die Zukunft auch eine noch stärkere Vernetzung der einzelnen Gemeinden wichtig.

In seiner rund 40-minütigen Antrittsrede am Donnerstagabend betonte Brummer die Achtung vor Grenzen auf mehreren Ebenen. So dürften persönliche Grenzen anderer Menschen nicht überschritten werden. Gleichzeitig müsse der Mensch sich auch seiner eigener Grenzen in der Geschichte bewusst sein. „Was wir heute bauen, sind nur die Ruinen der Zukunft“, sagte er. Weiterhin solle der Mensch sich auch immer wieder hinterfragen und einen möglicherweise eingeschlagenen Kurs als falsch anerkennen und korrigieren. „Wir leben in einer Zeit der Umbrüche. Das erfordert eine regelmäßige Navigation beim Driften“, sagte Brummer.

Von Tobias Lehmann