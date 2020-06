Kaum ist bekannt, dass der Laatzener Pfarrer Thomas Berkefeld die Region verlässt und Propst in Duderstadt wird, da geht die Frage um, wer sein Nachfolger Thomas Kellner ist. Der 57-Jährige ist promovierter Theologe, zurzeit Referent und Pfarrvikar in Bayern und in Hannover kein Unbekannter.