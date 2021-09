Laatzen-Mitte

Eine Kaperung ist die Übernahme eines fremden Schiffes mit dem Ziel, dieses weiter zu nutzen. Ähnlich sind am Freitag auch Aktivisten beim bundesweiten „Parking Day“ in Laatzen vorgegangen. Vor der Sparkassenfiliale am Leine-Centers kaperten sie eine Parkbucht mit zwei Stellplätzen, um zum Nachdenken über alternative Nutzungen anzuregen.

„Wir haben den Parkplatz zu einer Sitzecke umfunktioniert“, sagt Corinna John vom ADFC, der die dreistündige Aktion federführend organisiert hat. Der Raum an der Erich-Panitz-Straße, der sonst von einzelnen Autos blockiert wird, solle für alle nutzbar sein, sagt John während sie eine Decke auf der Parkbucht ausbreitet. „Dies ist ein Platz, an dem alle Menschen miteinander ins Gespräch kommen können.“ Auch Stühle und Straßenmalkreide hatten die Aktivisten mitgebracht.

„Manche Autos stehen monatelang an einem Ort und nehmen Platz weg“, sagte Wiltrud-Ulrike Mühlbauer. Die Individualität Einzelner gehe auf Kosten vieler anderer. „Wir wollen die Leute zum Nachdenken anregen, was man mit den Flächen alles machen könnte, wenn man sie von den Autos zurückerobert“, ergänzte John.

„Zwölf Quadratmeter sind auch ein Kinderzimmer“

Parkplätze seien öffentlicher Raum, den Einzelnen kostenlos zur Verfügung gestellt bekämen. „Ich frage mich, wie die Leute reagieren würden, wenn ich hier einfach meinen Schrank hinstelle“, sagt John. Dafür stellt mir die Stadt auch keinen Platz zur Verfügung.“ Um die verbrauchte Fläche zu verdeutlichen, zieht Regina Asendorf von den Laatzener Grünen einen anderen Vergleich: „Zwölf Quadratmeter sind eine Parkfläche, zwölf Quadratmeter sind aber auch ein Kinderzimmer.

Zur Galerie ADFC-Mitglieder und weitere Unterstützer wollen Stadträume umnutzen. Bei einer Aktion zum Parking Day nutzten sie einen Parkplatz in Laatzen mehrere Stunden als Treffpunkt.

Die Aktivisten beklagen den immensen Platzverbrauch. Zudem schadeten die Parkplätze dem Stadtklima. „Die Parkflächen heizen sich im Sommer extrem auf“, betont Asendorf, die auch ADFC-Mitglied ist. Durch die versiegelten Flächen gelange zudem kaum noch Niederschlag in die Erde. Das Wasser fließe direkt in die Kanalisation.

Passanten reagieren teils mit heftiger Kritik

Während einige Bürger die Aktion lobten, kritisierte sie andere scharf. „Den Platz nutze ich ja nicht kostenlos“, sagt ein Passant: „Ich zahle Kfz-Steuer, Benzinsteuer, Einkommensteuer und noch vieles mehr.“ Zudem habe nicht jeder die Möglichkeit, sein Auto auf eigenen Flächen zu parken. John verwies auf ihr Möbelbeispiel. „Wenn ich mir einen Schrank kaufe, dann muss ich mir auch vorher überlegen, wo ich ihn hinstelle, jedenfalls nicht einfach an die Straße.“ Bei ihrem Gegenüber stößt sie auf taube Ohren. „Ich kann nicht alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen.“ Johns Verweis auf Carsharing-Angebote überzeugten den Mann ebenfalls nicht. „Carsharing mag ich schon mal gar nicht.“

Die Aktivisten betonen, sie wollten den Autoverkehr nicht komplett aus der Stadt verbannen. Carsharing sei beispielsweise eine Supersache, sagt John: „Man benötigt viel weniger Platz.“ Die freien Flächen seien besser für den öffentlichen Nahverkehr, Gehbehinderte, Lieferdiensten oder Handwerkern zu nutzen. Eine weitere Idee: Vermieter größerer Wohnanlagen könnten den Mietern Lastenräder oder ein „Blockauto“ zur Verfügung stellen, als eines, auf das alle Bewohner zugreifen. Auch die Lastenrad-Initiative „Hannah“ sei eine Alternative. Am Stadthaus ist ein derartiges Rad bereits gebührenfrei auszuleihen.

Aktivisten wollen mehr Experimentierräume

Die Aktivisten in Laatzen fordern mehr „Experimentierräume“ wie aktuell auch in Hannover. „Dort, wo die Experimente gelungen sind, sollte man die Räume entsprechend weiterentwickeln“, sagt John. Ein gelungenes Beispiel für die Umnutzung städtischen Raumes sei der auf einstigem Brachland entstandene Interkulturelle Garten an der Flemingstraße / Ecke Würzburger Straße.

Der „Parking Day“ ist eine bundesweite Aktion. Immer am dritten Freitag im September sind Vereine, Initiativen und Einzelne aufgerufen, Parkflächen anderweitig zu nutzen. Ihre Aktion in Laatzen hatten die Aktivisten bei der Stadt angemeldet und dafür auch ein Parkverbotschild aufgehängt.

Von Daniel Junker