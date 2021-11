Der neue Ortsrat in Laatzen-Gleidingen kommt am Montag, 29. November, um 18 Uhr zu seiner ersten Sitzung in der Grundschule zusammen. Dabei geht es auch um den Radweg auf der Hildesheimer Straße, der die Schienen kreuzt. Zudem soll Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert im Amt bestätigt werden.