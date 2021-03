Laatzen-Mitte

Das Leine-Center muss sich mit einer vollständigen Öffnung wohl noch weiter gedulden. Die Stadt hatte das Einkaufszentrum für ein Modellprojekt des Landes angemeldet, bei dem Läden in landesweit 25 Kommunen unter bestimmten Voraussetzungen öffnen dürfen. Regionspräsident Hauke Jagau gab jedoch am Dienstagnachmittag bekannt, dass er dies in der Region Hannover nur für die Landeshauptstadt empfehlen werde.

„Ministerpräsident Stephan Weil hat klargestellt, dass pro Gesundheitsamt eine Modellkommune den Zuschlag erhält“, berichtete Jagau über ein Gespräch auf Landkreisebene. Da Hannover als Oberzentrum „quasi gesetzt“ sei, kämen die Umlandkommunen vorerst nicht zum Zuge. In einer Videokonferenz mit den Bürgermeistern sei vereinbart worden, dass die Städte und Gemeinden in der Region dennoch ihre Vorbereitungen für eine mögliche Öffnung des Einzelhandels und der Gastronomie vorantreiben, um für eine mögliche zweite Phase nach der Modellphase gerüstet zu sein.

Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne bedauert die Entscheidung. Gemeinsam mit dem Leine-Center habe man „ein gutes und zielgerichtetes Konzept entwickelt, das ein sicheres Einkaufen im Rahmen der Regeln für Modellkommunen möglich gemacht hätte“, sagte er. „Wir sind jetzt aber gespannt auf die Ergebnisse aus Hannover und freuen uns darauf, unser Konzept mit den dort gesammelten Erfahrungen weiter zu verbessern und es dann in ein paar Wochen als Regelbetrieb umzusetzen.“

Die Entscheidung über die Modellkommunen soll in den nächsten Tagen fallen. Öffnen können die Läden dort ab Montag, 12. April. Eine Voraussetzung, damit Bürger einkaufen gehen können, ist der Nachweis eines negativen Corona-Schnelltests.

