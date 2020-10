Ingeln-Oesselse

Schafft Max auch den Einzug ins Finale der Fernsehshow „ Ninja Warrior Germany Kids“? Familie, Freunde und Fans jedenfalls drücken dem elfjährigen Leistungsturner aus Ingeln-Oesselse die Daumen. Das zuvor in Köln aufgezeichnete Halbfinale ist am Freitagabend, 16. Oktober, auf Super RTL zu sehen.

In der vorherigen Runde, die am 25. September, zu sehen war, gehörte Max nicht nur zu den wenigen, die den Hindernisparcours überhaupt komplett bewältigten, er schaffte dies auch noch bei acht Teilnehmern in der zweitschnellsten Zeit.

Auch wenn Max das Ergebnis schon kennt – verraten darf er nichts. Nur so viel: Das Halbfinale, das Super RTL am Freitag ab 19.40 Uhr ausstrahlt, will er sich mit Freunden und seiner Familie zu Hause in Ingeln-Oesselse ansehen.

Von Astrid Köhler