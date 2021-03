Die Infra will in den nächsten Jahren drei neue Hochbahnsteige in Laatzen bauen. Zusätzlich zu dem am Steinfeld entsteht einen Stop weiter südlich die neue barrierefreie Haltestelle Pattenser Straße. Der dort geplante Mittelhochbahnsteig soll die bisher getrennt liegenden drei Haltepunkte in Rethen/Nord und an der Wendeschleife ersetzten.

Nach der für 2023 geplanten Eröffnung der Haltestelle Pattenser Straße kann die Wendeschleife zurückgebaut werden. Sie steht dann nur noch für Busse sowie als Park-and-ride-Parkplatz zur Verfügung. Auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und ein Durchstich zur Peter-Max-Müller-Straße sind dort geplant.

Bedingung für den Wegfall der Wendeschleife ist eine neue Kehrmöglichkeit für die Linie 2, die bis Gleidingen-Nord verlängert wird. Auf Höhe der dortigen Buswendeschleife entstehen auf einem Wiesengrundstück Hochbahnsteige für die Linien 1 und 2. Die neue Stadtbahnhaltestelle ist die erste auf Gleidinger Gebiet, die 2023 barrierefrei sein soll.

Die Infrastrukturgesellschaft, die die Projekte für die Üstra plant und von der TransTec realisieren lässt, rechnet mit einem Investitionsvolumen von 30 Millionen Euro. akö