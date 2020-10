Laatzen

Die neuen Corona-Regeln müssen sich erst noch einspielen: Obwohl seit Mittwoch eine Maskenpflicht rund um das Leine-Center gilt, liefen am Vormittag noch viele ohne Mund-Nasen-Schutz am Einkaufszentrum entlang. Die Stadt Laatzen hängte gegen Mittag entsprechende Hinweisschilder auf, die vom Vortag eilig gedruckt und laminiert wurden. Unterdessen stellte die Region Hannover klar, dass die Maskenpflicht in Laatzen nicht nur rund um das Einkaufszentrum gilt: Nach Angaben eines Sprechers bezieht sich die Regelung auf alle Verkaufsstätten und die dazugehörigen Parkplätze.

Damit ist nicht nur vor den anderen Einkaufszentren wie dem Marktzentrum Rethen, Kaufland und dem Turm-Center in Alt-Laatzen das Tragen eine Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben, sondern auch vor allen übrigen Geschäften mit Parkplätzen: von Penny in Gleidingen über Edeka in Ingeln-Oesselse bis zu Baumärkten und Möbelhäusern. Dies gelte sogar für die Apotheke mit eigenem Parkplatz, heißt es auf Anfrage bei der Region. Am Montagabend hatte Bürgermeister Jürgen Köhne noch angegeben, dass lediglich der Bereich rund ums Leine-Center unter die Regelung falle.

Erste Veranstaltungen abgesagt

Köhne bekräftigte seinen Appell, soziale Kontakte zu reduzieren, um dem Infektionsgeschehen nicht weiter Vorschub zu leisten. „Wir müssen Abstand halten, wir müssen Maske tragen, wir sollten auf alles an Begegnung, Fahrten, Treffen, Reisen verzichten, was nicht wirklich unverzichtbar ist.“ Was die weiteren Beschränkungen betrifft, wartete man am Mittwochnachmittag im Laatzener Rathaus noch die Gespräche auf Bundesebene ab. Klar war bereits, dass eine Reihe von Veranstaltungen und Angeboten in Laatzen nicht stattfinden werden:

Gedenktage: Die Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag und zur Pogromnacht fallen in diesem Jahr aus. „Am Gleidinger Gedenkstein wird es schwierig, was die Platzverhältnisse betrifft“, sagte Köhne in Bezug auf das Pogromnacht-Gedenken. Gemeinsam mit den Ortsbürgermeister wolle man über Alternativen sprechen, öffentliche Veranstaltungen werde es aber nicht geben.

Herbst-Kaleidoskop: Das Herbst-Kaleidoskop des Kunstkreises im Erich-Kästner-Schulzentrum fällt ebenfalls der Pandemie zum Opfer. In Absprache mit dem Verein habe man den Kunsthandwerkermarkt abgesagt, gab Köhne bekannt.

Weihnachtsmärkte: Nach bisherigem Stand sind Weihnachtsmärkte nur zulässig, wenn der Gesundheitsbehörde ein schlüssiges Hygienekonzept vorgelegt wird. „Das wird weder wirtschaftlich noch vom Drumherum zu einer vernünftigen Veranstaltung führen“, sagte Köhne. Fest stehe schon jetzt, dass der Weihnachtsmarkt vor dem Stadthaus ausfällt. Seines Wissens habe auch die AG Rethener Vereine ihren Markt bereits abgesagt. Auch in Gleidingen werde der Weihnachtsmarkt zumindest in seiner bisherigen Form nicht stattfinden können, bestätigte Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert.

Führungen und Laternenumzüge: Sie bedürfen nach Einschätzung des Teams Sicherheit und Ordnung der Stadt Laatzen einer besonderen Genehmigung der Gesundheitsbehörde. Die Stadt beruft sich dabei auf Paragraf 8 der gelten Corona-Verordnung des Landes, laut der Anbieter von Veranstaltungen mit „mindestens zeitweise stehendem Publikum“ ein Hygienekonzept vorlegen müssen.

Tordenskiold-Gedenktag: Eigentlich wollte der Kulturring Gleidingen am 12. November gemeinsam mit Gästen aus Dänemark und Norwegen des 300-jährigen Todestags des nordischen Seehelden Peter Wessel Tordenskiold gedenken. Nach Angaben von Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert, die auch im Kulturring aktiv ist, hätte die norwegische Delegation bereits vor zwei Wochen abgesagt, die gleiche Nachricht aus Dänemark folgte am Montag dieser Woche. Inwieweit der Kulturring nun eine kleine Feier veranstaltet, sei noch nicht abschließend entschieden.

Politische Sitzungen: Derzeit treffen sich der Rat der Stadt und seine Ausschüsse im Forum der Albert-Einstein-Schule, die aus bisheriger Sicht der Stadtverwaltung ausreichend Platz bietet. Die Stadt warte auch hier auf mögliche neue Regelungen. „Wir werden dies überdenken müssen und mit der Politik besprechen“, kündigte Köhne an. An der für Donnerstagabend geplanten Sitzung des Sozialausschusses halte man fest, lediglich die geplanten Impulsreferate der Beratungsstellen Männerbüro, Mannigfaltig und Andersroom wurden vorsorglich verschoben.

