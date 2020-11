Laatzen-Mitte

Wer hätte gedacht, dass es in innerstädtischer Lage noch so dunkel sein könnte? Für viele Laatzener, die seit 2019 in das Neubaugebiet bei der Deutschen Rentenversicherung gezogen sind, ist diese Erfahrung alltäglich. Bereits seit einem Jahr warten sie darauf, dass ihre Zufahrtsstraße, der Rethener Winkel, bei Dunkelheit beleuchtet wird – und dass obwohl dort viele Familien leben, die sich um die Sicherheit ihre Kinder sorgen. Die Inbetriebnahme zieht sich hin und auf die regelmäßigen Nachfragen gibt es immer neue Antworten.

Baufahrzeuge verschärfen gefährliche Situation

Benjamin Kraft ist Familienvater und steht mit seiner Nachbarin Daniela Reichelt an der Grundstücksecke ihrer Häuserzeile. Es ist erst kurz nach 17 Uhr und trotzdem sind sie und die unter Aufsicht herumtobenden Kinder nur als dunkle Umrisse zu erahnen. Die umstehenden Straßenlaternen sind dunkel. Die einzige Lichtquelle dringt aus einem Wohnzimmer und von den Lampen, die einige der Kinder in der Hand halten. Es sei frustrierend, sagt Reichelt. Sie und ihr Mann hätten sich auch deshalb ein Haus gekauft, damit die Kinder unbeschwert draußen spielen könnten. „Jetzt habe ich immer Sorge, wenn die Kinder am Nachmittag noch draußen sind“, sagt die Mutter. Zumal nach dem inzwischen frühen Einbruch der Dunkelheit auch noch schwere Baufahrzeuge aus dem nördlichen Bauabschnitt über die Straße donnern.

Anzeige

Die letzte Leuchte steht an der Einfahrt zum Wohngebiet und der Straße Rethener Winkel. Dahinter ist alles in Dunkelheit gehüllt. Quelle: Astrid Köhler

„Als wir im März 2019 eingezogen sind, sagte man uns, Ende November leuchten die Straßenlaternen“, erzählt Kraft. Doch der Termin verstrich, ohne das etwas passierte. Als er Anfang des Jahres bei der Stadt nachfragte, erklärte diese ihm, die Straßenanlage sei noch nicht fertiggestellt und die Stadt habe diese noch nicht übernommen. Bis dahin sei der Bauträger, die Hanseatische Immobilien Treuhand (HIT), für die Beleuchtung der später einmal öffentlichen Straße sowie die Haftung im Schadensfall verantwortlich.

Monate vergingen, Corona kam, der Sommer ging und noch immer blieben die Lampen dunkel. Unter den Anwohnern, die sich deshalb verschiedentlich an die Stadt, den Bauträger und ihre Verwaltung wandten und in einer gemeinsamen Chatgruppe darüber austauschen, wurde der Ärger immer größer.

Anwohner erhalten immer wieder neue Termine

Den Anwohnern wurden immer wieder neue Termine in Aussicht gestellt. Mitte März habe HIT per E-Mail zugesichert, alles sei so weit vorbereitet, es fehle nur noch eine Genehmigung von Enercity, dann könnten die Lampen angehen. Im Oktober hieß es dann, der Versorger habe einen Antrag verlegt und ein Hausanschlusskasten sei verspätet geliefert worden. Drei Wochen später dann war ein versehentlich mitgenommenener Schlüssel das Problem. Dann wiederum hieß es, es müsse noch ein fehlender Zähler installiert werden.

Jüngsten Aussagen des Bauträgers HIT sowie des Energieversorgers Enercity fehlt muss nur noch ein Zähler im Schaltkasten installiert werden, um die Straßenbeleuchtung am Rethener Winkel in Betrieb zu nehmen. Quelle: Astrid Köhler

„Nur eine Methode, um Zeit zu gewinnen“

„Meiner Meinung nach sind diese Terminvergaben nur eine Methode, um Zeit zu gewinnen oder besser gesagt das Problem auszusitzen“, schreibt ein Anwohner. „Die Unzufriedenheit in Bezug auf die Situation ist groß“, sagt auch Kraft. Im Oktober wandte er sich deshalb erneut an die Stadt Laatzen sowie den Bauträger und die Verwaltung der Eigentümergemeinschaft: „Es wirkt leider so, als schöben sich alle Beteiligen nur den schwarzen Peter zu.“

„Ich kann die Not der Familien nachvollziehen“

Auf die vielen Verspätungen angesprochen erklärte der zuständige Leiter der Abteilung Tiefbau von HIT, Oliver Bertram: „Ich wünsche mir mehr als alles andere, dass die Beleuchtung endlich funktioniert.“ Die Inbetriebnahme zöge sich deshalb so lange hin, weil verschiedene Unternehmen involviert gewesen seien – Elektriker, Tiefbauer, Energieversorger und mehrere Lieferanten. Zudem habe die Corona-Krise und hohe Arbeitsauslastungen für Terminverzögerungen gesorgt. „Ich kann die Not der Familien nachvollziehen“, betonte Bertram. Die Bauleitung nehme diese ernst und klemme engagiert und mit Nachdruck dahinter. Gleichwohl sei HIT von Unternehmen wie Enercity abhängig und die Einflussname begrenzt.

Nach dem finalen Problem gefragt sagte Bertram: „Wir haben alles beauftragt, es hängt jetzt an einer Lieferung von Enercity, für die wir keinen Termin bekommen.“ Wie der Energieversorger Enercity über seinen Sprecher Carlo Kallen mitteilte, soll der sogenannte Inbetriebssetzungsantrag am 11. November eingegangen sein. Nach der üblichen Bearbeitungszeit werde dieser innerhalb von 14 Tagen umgesetzt, also bis Ende November.

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler