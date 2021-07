Wie viel Natur gibt es in Laatzen-Mitte und was lässt sich verbessern? Das Stadtteilbüro startet am Mittwoch, 21. Juli, 18 Uhr die Projektreihe „Natur verbindet“. Los geht’s mit einer Online-Diskussion mit Bürgern.

Stadtteilökologie und Co: In Laatzen gibt es bereits den Mitmachgarten am Park der Sinne (linkes Bild) und den Interkulturellen Garten an der Würzburger Straße. Was sonst noch in dem dicht besiedelten Zentrum nötig und möglich ist, soll Thema der neuen Reihe „Natur verbindet“ sein. Quelle: Zerm, Junker, Köhler (alle Archiv)