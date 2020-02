Nach Protesten: Stadt will Sperrzeit der Hildesheimer Straße verkürzen

Rethen/Gleidingen

Bei der geplanten Sperrung der Hildesheimer Straße zeichnet sich nun doch ein Kompromiss ab. Unternehmen und Mitglieder der Ortsräte Rethen und Gleidingen hatten dagegen protestiert, dass die Verbindung zwischen den beiden Ortsteilen ab April zur Einbahnstraße werden soll – mit Erfolg: Nach Angaben der Stadt wird nun geprüft, ob die Einbahnstraßenregelung von neun auf fünf bis sechs Monate verkürzt wird.

Rund 20 Bürger und Unternehmer aus Rethen und Gleidingen waren am Dienstagabend in den Rethener Ortsrat gekommen – teils wegen der umstrittenen Sperrung. „Es ist die lange Bauzeit, die uns Angst macht“, sagte Alexander Volkmann, Inhaber der gleichnamigen Gleidinger Bäckerei, der ausbleibende Kundschaft befürchtet. Nach weiteren Beschwerden hatte die Gruppe CDU/ FDP im Rethener Ortsrat beantragt, eine andere Lösung zu finden – sei es als Umleitung durch Braunschweiger Straße und Triftstraße oder mit Baustellenampeln auf der Hildesheimer Straße.

„Es kann auch länger dauern“

Die Region, deren Infrastukturgesellschaft Infra und die Stadt wollen ab 1. April die Hildesheimer Straße auf einem Abschnitt von 700 Metern erneuern und am Galgenbergweg einen Hochbahnsteig errichten. Der Verkehr in Richtung Norden würde dann mindestens bis zum Jahresende über die B 6 und die B 443 umgeleitet – mit einem Umweg von mehreren Kilometern.

Stadtbaurat Axel Grüning räumte ein, dass die Baustellenzeit tatsächlich relativ lang sei – und Verzögerungen nicht auszuschließen seien. „Jeder, der mal gebaut hat, weiß, dass es auch länger dauern kann.“ Die Stadt habe die Umleitung über die Braunschweiger Straße erwogen, dies jedoch verworfen. Derzeit würden 1200 Fahrzeuge täglich durch die teils enge Straße fahren, auf der Hildesheimer Straße seien es hingegen 6500 – pro Richtung. „Wir sind der Meinung, dass wir das den Anliegern nicht zumuten können“, auch wenn ein Teil der dann 6500 zusätzlichen Autos durch das Holzfeld und die Gubiner Straße fahren würden. Der Abschnitt Triftstraße/ Braunschweiger Straße sei deshalb nur für Rettungsfahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger und Kraftfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde freigegeben.

Stadt befürchtet Rückstaus

Eine Ampelregelung, bei der die Fahrzeuge die Baustelle auf der dann einspurigen Hildesheimer Straße abwechselnd passieren können, scheide für die Gesamtdauer ebenfalls aus: „Die Wartezeiten würden einen Rückstau verursachen, sodass die Autos in Gleidingen wahrscheinlich bis zum Obsthof Hahne stehen“, sagte Grüning.

Wegen der Proteste hätten sich Stadt, Region und Infra gleichwohl am Montag noch einmal zusammengesetzt, um eine andere Lösungen zu finden. Das Ergebnis macht Hoffnung: Zwar gebe es zur Einbahnstraße zum Baubeginn am 1. April keine Alternative, weil dann zunächst die Fahrbahn der Hildesheimer Straße saniert werde. „Wir könnten aber einen Teilabschnitt früher freigeben, sodass wir ab September eine Ampellösung einführen können“, sagte Grüning. Während der Arbeiten am eigentlichen Hochbahnsteig könnten die Fahrzeuge den dann kürzeren Abschnitt abwechselnd in beide Richtungen passieren.

Ampelregelung in zweiter Bauphase wird geprüft

Feste Zusagen konnte Laatzens Stadtbaurat allerdings nicht machen, da die Lagerung des Baumaterials und die Baustellenlogistik noch geklärt werden müssen. Ursprünglich war dafür die jeweils gesperrte Fahrbahnseite vorgesehen. „Wir sind in Verhandlungen mit Grundstückseigentümern, ob diese ihre Flächen als Lagerfläche zur Verfügung stellen“, erläuterte Grüning. Auch müsse noch geprüft werden, ob das zu entsorgende Material auf dem Rethener Kompostplatz gelagert werden kann.

Ein Zuhörer der Ortsratssitzung wollten wissen, wie die Stadt sicherstelle, dass die Umleitung für Rettungsfahrzeuge entlang der Triftstraße und Braunschweiger Straße nicht von anderen missbraucht werde. Grüning verwies auf die Möglichkeit stichpunktartiger Kontrollen durch die dafür zuständige Polizei.

Von Johannes Dorndorf