Sie fahren wieder alle Haltestellen in Laatzen an, die Stadtbahnen der Linie 2. Am Sonntagnachmittag war der Streckenabschnitt in Grasdorf auf vorerst unbestimmte Zeit stillgelegt worden, weil aufgeweichtes Bitumen in die Schienen gelaufen war.

Von Sonntag 15.30 Uhr hatte die Üstra zwischen der Haltestelle Eichstraße und Rethen-Nord ein Schienenersatzverkehr eingesetzt. Das Befahren der Strecke für die Stadtbahnen sei nicht mehr sicher gewesen, teilte das Unternehmen mit. Mit der Bitumen-Masse sind die Zwischenräume zwischen den Schienen und dem Asphalt ausgefüllt.

Wie Unternehmenssprecher Udo Iwannek am Montag mitteilte, war das Problem am Sonntag gegen 21 Uhr behoben und konnten die Stadtbahnen der Linie 2 wieder die Haltestellen in Grasdorf fahren.

Von Daniel Junker