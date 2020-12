Laatzen

Ist es Zufall, oder gibt es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen in drei Laatzener Kindertagesstätten? In der vergangenen Woche sind Unbekannte in die AWO-Kita an der Langen Weihe, die kirchliche Einrichtung Im Park in Rethen sowie die städtische Kita in Gleidingen eingedrungen. Was bemerkenswert ist: Echte Beute konnten sie offenbar nicht machen und mindestens eine Alarmanlage blieb stumm.

Aus der Kita Im Park hätten die offenbar hastig suchenden Diebe knapp 30 Euro mitgenommen, berichtet Leiterin Manuela Schilk. „5 Euro lagen sogar noch auf dem Boden.“ Zwar waren einige Schranktüren herausgerissen, ansonsten seien der oder die Einbrecher aber sehr umsichtig gewesen und hätten nichts weiter mitgenommen. Nur das Fenster sei nun defekt und müsse ersetzt werden. Geschätzte Kosten: 1000 Euro. Da der Rahmen aber sogar noch die Hebelspuren des letzten Einbruchs vor mehr als zehn Jahren aufgewiesen habe, sei es durchaus auch an der Zeit.

Anzeige

In der Kita wird kein Geld aufbewahrt

„Bei uns ist gar nichts passiert, wir können ganz normal weitermachen“, sagt die Leiterin der AWO-Kita, Martina Burbulla. Selbst ihr aufgehebeltes Bürofenster lasse sich wieder schließen. Vermutlich hätten die Einbrecher Bargeld gesucht, jedoch: „Wir haben in der Kita kein Geld mehr.“ Sie erwäge schon, einen entsprechenden Zettel am Fenster anzubringen, sagt Burbulla. Immerhin ist es der dritte Einbruch seit 2019.

„Wir haben kein Geld in der Kita und können schon einen Zettel anbringen“: Der aktuelle Einbruch in die AWO-Kita Lange Weihe ist bereits der dritte seit 2019. Quelle: Astrid Köhler

Im Gegensatz zu früheren Einbrüchen, bei denen die Täter unter anderem Türen eintraten, Festplatten aus Computern herausrissen und Ordner durchwühlten, seien sie dieses Mal sehr vorsichtig gewesen. Irgendwann zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonnabendmittag, als die Postbotin den Einbruch bemerkte, müssen die Unbekannten in die Kita eingedrungen sein.

Dritter Einbruch in Gleidingen in einem Halbjahr

Bei der städtischen Einrichtung in Gleidingen kamen die Einbrecher gar nicht erst bis ins Büro. Wie die Stadt mitteilte, sei zwar versucht worden, die Tür gewaltsam aufzubrechen, doch das misslang. Entdeckt hatte den Einbruch eine Mutter, die am Sonnabend mit ihrem Kind auf dem benachbarten Spielplatz war – und ein aufgehebeltes Fenster bemerkte.

Bei der Gleidinger Kindertagesstätte am Schützenweg gibt es eine ungewöhnliche Häufung von Einbrüchen. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

In der Gleidinger Einrichtung war es bereits der dritte Einbruch innerhalb eines halben Jahres – wobei in keinem Fall etwas gestohlen wurde, wie die Stadt mitteilte. Den Sachschaden in Höhe von 5800 Euro übernahm die Versicherung. Inwiefern nun Maßnahmen ergriffen werden, sei noch zu klären.

Zur Frage, ob die vor mehr als 20 Jahren installierte Alarmanlage in Gleidingen anschlug oder überhaupt eingeschaltet war, wollte die Stadt mit Hinweis auf ihr Sicherheitskonzept keine Auskunft geben. Nur so viel: In den Kitas würden keine nennenswerten Wertgegenstände aufbewahrt – und auch kein Bargeld.

Darum blieb die Alarmanlage stumm

Die Rethener Kita Im Park hat zwar ebenfalls eine von außen sichtbare Alarmanlage am Gebäude. Nach Angaben von Manuela Schilk, die seit 2017 die Leitung innehat, wurde die Anlage aber noch vor der Kita-Übernahme des Kindertagesstättenverbandes Calenberger Land im Jahr 2012 außer Betrieb genommen. Auch der neue Träger nahm sie nicht wieder in Betrieb.

Teile einer Alarmanlage sind auf der Südseite des Gebäudes offen sichtbar. In die einst städtische Kita Im Park, die inzwischen in kirchlicher Trägerschaft ist, wurde zuletzt vor etwa zwölf Jahren eingebrochen. Quelle: Astrid Köhler

Die AWO-Kita verfügt über keine Anlage. Sie hofft vielmehr, dass sich unter den Einbrechern weiter herumspricht, dass dort nichts zu holen ist.

Von Astrid Köhler